（影音）孕婦也被「體重」綁架 方志友撩衣現鎖骨澄清

〔記者洪素津／台北報導〕方志友今天挺8月大肚出席3M產品發表活動，她講述家中浴室因沒有防滑裝置導致一家4口連同肚裡的寶寶都差點像骨牌效應一樣摔了一大跤，讓她內心心有餘悸，今稱讚代言防滑產品真是恰到好處，而「體重」果然是女人各階段的殺手，說到孕婦體重問題時，方志友透露懷孕初期也怕自己變胖，壓力大到做惡夢「夢到自己胖死」。 志友挺肚出席幼兒浴室防滑貼片記者會。（記者陳奕全攝）

說到體重殺手，就連孕婦也深受其害，方志友分享第一胎時胖了21公斤，要瘦下來真的好痛苦，她直說「這次我都很節制，才胖快8公斤而已，但還是偶爾想吃炸雞」，只是懷孕初期因為太在意體重問題，壓力大到夢到自己被胖死，所幸體重控制不錯，方志友更撩下一點衣服笑說「我還有鎖骨呢！」，令全場呵呵大笑。 志友挺肚出席幼兒浴室防滑貼片記者會。（記者陳奕全攝）

而近期天氣轉涼，方志友出席活動卻身穿薄洋裝，內在美若隱若現，笑問是否孕婦怕熱？方志友害羞說真的好熱又好喘；另外被問到老公有無貼心舉動？方志友感嘆老公和女兒感情急速升溫，自己都被晾在一旁，翻白眼直說「是當我傭人還是路人」，解釋老公楊銘威兩胎落差極大，果然還是前世情人佔上風。

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