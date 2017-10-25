《慾望城市》閨蜜情遭揭穿 金凱特蘿嗆「從非朋友」

〔娛樂頻道／綜合報導〕美劇《慾望城市》是不少女性心中的經典之作，後來更曾2度搬上大螢幕，不過日前4位女主角才因要不要拍電影第三集大打口水戰，莎拉潔西卡派克更把不續拍矛頭原因指向金凱特蘿，金凱特蘿近日上電視節目毫不客氣的回應，和其他女主角只算是「同事」關係。 金凱特蘿（右一）坦承與其他3位女主角只是同事。（翻攝自Sex and the City臉書）

金凱特蘿（左）與莎拉潔西卡派克（右）私下交惡。（翻攝自Sex and the City臉書）

《慾望城市》不管是影集或電影，這4名好閨蜜的友情令觀眾稱羨，不過金凱特蘿卻慘酷的揭開私下姊妹情有假。據《每日郵報》報導，金凱特蘿坦承和莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯、辛西亞尼克森從來不是朋友，「我們只是同事，某個程度來說這相當健康，因為在職業生涯與個人關係中有明確的界線。」

金凱特蘿也隔空向莎拉潔西卡派克嗆聲：「我覺得她可以再老實點，我真的這麼認為，根本不知道她哪裡有問題？」先前莎拉潔西卡派克受訪時表示，金凱特蘿要求太多，導致片商對第三集作罷，金凱特蘿則發文撇除傳聞，並說明「唯一的要求只有不想拍第三集」，看來影迷沒有眼福了。 《慾望城市》眾女主角在現實生活不是閨蜜。（翻攝自Sex and the City臉書）

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