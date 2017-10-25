李宗盛力邀泡裸湯 愛徒斗膽拒絕了

〔記者陽昕翰／台北報導〕李宗盛愛徒李劍青推出新專輯，他來台宣傳大多是住在北投，談起最著名的溫泉，他泡過一次發現皮膚不適就未再嘗試，之後無論李宗盛怎麼邀約他仍是拒絕，李劍青靦腆笑說：「大哥也有一直在約我，一起去泡大眾池溫泉，可是我還是覺得我還沒有跟大哥準備好袒裎相見。」 李劍青造訪北投。（相信音樂提供）

李劍青2006年就在李宗盛的「理性與感性」音樂會擔任小提琴手，精湛琴技讓他初登場就獲得矚目，那年是他第一次來台北，吃得第一頓飯就讓他印象深刻，「是演唱會後台的便當，很好吃！」 李劍青很喜歡吃台灣的美食臭豆腐。（相信音樂提供）

這些年在縱貫線、劉若英的演唱會上，也能看到他的身影，如同李劍青推出的新專輯《仍是異鄉人》，他就像不斷穿梭在不同城市的「異鄉人」，要以敏銳的觀察力，品味不同城市的美，儘管像是台北這樣的都市叢林，李劍青也在北投到淡水的路程中，發現一處靜謐之地。

談到李劍青心中的「忘憂田」，他說：「來了一次後，印象很深刻，非常喜歡這個地方，因為很安靜，平時你待個10分鐘都看不到一個人，來到這不會想到心煩的事情，心曠神怡。」映入眼簾的是一大片稻田，旁邊的圳溝魚兒往上游，還有一群麻雀或水鳥飛翔與夕陽的餘輝，已是他最愛的和諧美景。 李劍青推出新專輯《仍是異鄉人》。（相信音樂提供）

李劍青希望透過音樂，深入到每一個平凡人的內在，關注大家的內心畫面，本月29日將在離線咖啡店，舉辦個人在台第一場的音樂分享會。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。