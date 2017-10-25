王宇婕大膽發願加床戲 台語不輪轉自封NG王

〔記者粘湘婉／台北報導〕華視自製8點檔《春風愛河邊》昨晚首播，播出前李政穎、王宇婕、林玟誼、黃玉榮透過直播與戲迷互動，大談拍戲過程，身為印尼華僑的王宇婕因台語不流利自封「NG王」，還笑稱想加「床戲」，引來眾人驚呼連連，後來才發現是誤會一場；在片場總是笑聲不斷的李政穎則被眾人拱成「笑場王」。 《春風愛河邊》李政穎（左起）、王宇婕、林玟誼、黃玉榮互餵炸雞展現好交情。（華視提供）

該劇首播，劇中李政穎英雄救美開水陸兩用船，解救被討債的林玟誼，搶下首集最高收視0.97，今總經理郭建宏為感謝劇組辛勞，舉辦感恩宴請吃炸雞，意指演員個個演技出眾，都是「當紅炸子雞」，李政穎、林玟誼、王宇婕、黃玉榮等人在現場上演甜蜜炸雞餵食秀。

男主角李政穎相隔6年重回8點檔戰場，播出前他直喊壓力大，今感恩宴上被問到劇中表現，僅自評「2分」，下一秒卻又露出頑皮笑容笑喊「滿分1分」，他在現場也被眾人拱為笑場王，自招「可能我的笑點很低」。

而女主角王宇婕為演出苦練台語，無時無刻看台語劇學習，還找專門老師教台語拼音，一連串專業訓練讓她笑喊：「我以後應該可以教外國人台語了」；少根筋的她，現場還語出驚人表示「我希望能加床戲」，見眾人驚呼才趕緊解釋「我是想演可以睡在床上的床戲啦」，逗笑在場所有人。

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