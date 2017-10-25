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2018年式TOYOTA RAV4 2.5汽油版全新升級

2017/10/25 14:40

2018年式TOYOTA RAV4 2.5汽油版。（和泰汽車提供）〔記者方維鐸／台北報導〕日本原裝進口TOYOTA RAV4以科技動感的外觀設計、完善的主被動安全配備，屢獲顧客青睞，連續6年（2011～2016）榮獲全市場進口車及全市場SUV的雙料冠軍。本次為超越消費者的期待，針對2018年式2.5汽油版進行全新升級，車頭造型增設了「下氣壩鍍鉻飾條」，提供消費者更具豪華休旅的視覺感受；於2.5汽油旗艦4WD等級更升級配備「PVM環景影像輔助系統」，並將電動啟閉尾門升級「感應式開啟」功能，讓消費者能夠開得更加安全、更有智慧。

RAV4為帶給消費者豪華休旅車的視覺感受，外觀設計再進化。於2.5汽油尊爵及2.5汽油旗艦4WD等級以高質感的「下氣壩鍍鉻飾條」展現下氣壩層次，並與車身線條相呼應，凸顯車體腰線下方動感與注目度，展現媲美豪華車的大器洗鍊，讓車主能感受到RAV4更優越、不凡的氛圍。 2.5汽油旗艦4WD等級升級配備「PVM環景影像輔助系統」。運用車頭、車側及車尾共4具攝影機融合出360度的即時影像，以俯瞰視角顯示車身四周的狀況，並可根據不同檔位切換視角，讓駕駛者隨時隨地掌握車輛周圍的視野。

此外，為提升顧客的車輛使用便利性，將2.5汽油旗艦4WD等級之電動啟閉尾門升級為「感應式開啟」。當車主手持重物時，只需將身體靠近尾門的TOYOTA廠徽進行感應，無須觸碰車身，即可輕鬆又優雅地開啟尾門。 和泰汽車特別向原廠爭取，在新增「PVM環景影像輔助系統」、「下氣壩鍍鉻飾條」及「感應式開啟」電動啟閉尾門等總價值6萬元的配備下，還以最直接的優惠價格回饋消費者，建議售價回饋最高達5萬元，讓消費者可輕鬆入主。 

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