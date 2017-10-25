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减醣版炒麵 包你吃飽飽又瘦身

2017/10/25 14:39

韭菜泡菜歐姆蛋炒麵。（台灣東販提供）〔記者魏伶如／台北報導〕減醣飲食因為「好吃又能立即見效！」而得到了熱烈的迴響。

但減醣飲食最容易受挫的時候就是午餐時間。就外食來說，大多是以飯、麵或麵包為主食的餐點，便利商店每天可選擇的低醣食品少之又少。

那麼試試這道份量十足的「韭菜泡菜歐姆蛋炒麵」，有肉有菜，還有主食，保證吃了下午上班肚子不餓，還能維持身材。

韭菜泡菜歐姆蛋炒麵

醣分Total 5.0 g / 426kcal

材料（1人份）：

蒟蒻麵（中式麵條型）1包、豬邊角碎肉80g、韭菜1/5把、白菜泡菜（切段）50g、榨菜（已調味）30g、蛋1顆、鹽、胡椒各適量、沙拉油1大匙

A（醬油1/2大匙、鹽、粗磨黑胡椒各少許¬）

做法：

1.將豬肉切成容易食用的大小，撒上少許鹽、胡椒。韭菜切成5㎝長，榨菜切絲。蒟蒻麵洗淨後瀝乾水分。將蛋打入缽盆中打散，加入各少許的鹽、胡椒調味。

2.在平底鍋中燒熱1/2大匙的沙拉油，將豬肉下鍋拌炒。待肉變色之後加入蒟蒻麵，盡量把水分炒乾，讓麵條產生焦香味。接著加入韭菜、泡菜、榨菜、A，快速拌炒混合。

3.在另一個平底鍋中倒入1/2大匙的沙拉油，以略大的中火燒熱，倒入蛋液煎成歐姆蛋，放在2.的上面。

更多减醣料理食譜，請上http://news.ltn.com.tw/news/supplement/paper/1146179

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