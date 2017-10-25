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睡前LINE線講不完 男友凍抹條

2017/10/25 14:30

（圖／swawa.com）〔心理諮商專家／林蕙瑛〕

問：大四時認識大三的A女，這一年來感情加溫，已成男女朋友。但自從我考上南部研究所，兩地分離的這幾個月，因女友太想念我了，每天睡前一定要講Line電話，還要視訊一下，即使講到沒話可講了，還是不肯乖乖休息睡覺，經常搞到半夜一兩點才不情願地掛電話。

我真的身心俱疲且煩躁，不僅影響到我日常生活的作息，有兩次第一堂課未趕上，且上課注意力無法集中影響到課業。我跟她溝通且好話說盡，她的回應都是「每天這一點時間都不能陪我嗎？」只怪自己心軟，但已經快要受不了了，怎麼辦？

答：以前兩個人同進同出，分享學校生活及平日活動，現在你不在身邊，女友十分不習慣，被迫獨來獨往，每天就是盼望晚上透過網路與你單獨「相處」，分享個人生活，聽聽你的聲音及情誼。這本是愛意的表達，但幾個月下來，甜言蜜話已快成疲勞轟炸與剝奪睡眠了。

你既然知道自己心軟，什麼都盡量順從女友，不敢嚴詞拒絕，弄得自己既愛又怨，勉強自己強撐不睡覺，心裡卻焦慮。這樣的互動其實是在耗時間，毫無品質可言。不妨向女友直言，如果男友心裡掛念的是次日的功課，心並不在Line上，似有敷衍之嫌，相信她也不會喜歡這樣一面倒的局面，所以兩人可以商量出較有品質的網路約會及時間長度。

你得強有力地說服女友，在你洗完澡睡覺前還有精神、頭腦清楚時，兩人聊天才能更專注於彼此。當睡眠足夠，功課可以應付時心中沒有顧慮，必然就會很想念她。而功課及早做完，週末回台北時兩人才有更多時間相聚。意思就是要給A女安全感，讓她感到男友的愛一直都在，只要她不堅持徹夜「空談」，你是會更愛她的。

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