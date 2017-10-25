Volkswagen以電能願景 挑戰2018美國派克峰國際登山賽

Volkswagen賽事部門與技術研發單位正緊密合作打造純電動賽車，將參加2018美國派克峰國際登山賽，矢志打破電動賽車組別最速紀錄。（Volkswagen提供）〔記者方維鐸／台北報導〕Volkswagen以「人」為核心價值，持續為消費者推出搭載創新科技之多元車款，同時關注於賽車運動之發展。現在Volkswagen賽事部門與技術研發單位正展開密切合作，將共同開發全新純電動賽車，投入於2018年6月24日所舉行的美國派克峰國際登山賽（Pikes Peak International Hill Climb），矢志刷新該賽事電動賽車組別於2016年所創下之紀錄（8分57.118秒），以引領汽車產業邁向電能未來。

此外，賽車研製過程中所開發之創新電能技術，將逐步實現於Volkswagen品牌多項車款中。預計至2025年，Volkswagen將推出超過23款電動車，完美演繹品牌核心願景：「Make the future real. 致力實現未來」。

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