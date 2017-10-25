從小就愛笑！ 小泡芙鹿眼膨皮嬰兒照曝光
2017/10/25 14:02
小泡芙可愛模樣大受歡迎。（翻攝自劉畊宏臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕男星劉畊宏近期帶著4歲的女兒「小泡芙」參加節目《爸爸去哪兒5》，父女倆溫馨的互動大受好評，而小泡芙可愛的模樣更是萌暈一票觀眾，就連節目中的小男生也被迷得神魂顛倒，近日有人找出小泡芙嬰兒時的照片，讓粉絲直呼「萌度突破天際」。
有一對圓滾滾鹿眼的小泡芙過去臉頰更加有肉。（翻攝自劉畊宏微博）粉絲在劉畊宏微博挖出多張小泡芙還是小寶寶時的照片，小泡芙穿著圍兜躺在枕頭上，臉頰與現在相比更加有肉，睜著水靈大眼看著鏡頭，眼神中充滿著好奇，嘴角微微上揚似乎露出微笑，還有一張她手裡正拿著吃一半的麵包，嘟起小嘴看向鏡頭，角度看起就像她正在掌鏡自拍，鬼靈精怪的模樣相當可愛，粉絲們看了大呼「太治癒了」、「從小就愛笑，笑起來心都要化了」、「是要逼我生小孩嗎」，也有人認為寶寶時期的小泡芙非常可愛，而現在的她越來越有氣質，就像個小公主，並笑說要認劉畊宏當岳父的人又更多了。小泡芙從小就萌度破表。（翻攝自微博）小泡芙從小就萌度破表。（翻攝自劉畊宏微博）
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