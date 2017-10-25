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首頁 > 婉君推

唐美雲大馬唱歌仔戲 英國粉絲駐足讓她驚呆了

2017/10/25 13:08

唐美雲率團海外巡演。（民視提供）〔記者洪素津／台北報導〕台灣歌仔戲國寶唐美雲、許秀年和小咪日前受文化部邀請，飛到馬來西亞檳城喬治市Whiteaways Arcade參加文化部舉行的「似曾相識－2017臺灣文化遺產海外交流展」，在馬來西亞上演精采絕倫的親情大戲「添燈記」。團長唐美雲驚呼原來自己的戲粉遍及全世界，現場更有英國遊客儘管聽不懂台語，還是被音樂還有服裝造型吸引，讓演員群好感動。

唐美雲歌仔戲團。（民視提供）許秀年老師隔30年後再次到馬來西亞依舊感受到檳城的熱情，讓她很開心；小咪老師表示很久沒來檳城這次還要登台演出，其中看到城市的進步，也希望馬來西亞的觀眾能夠了解透過「唐美雲歌仔戲團」了解台灣精緻歌仔戲。

唐美雲到馬來西亞巡演。（民視提供）忙於民視《幸福來了》的唐美雲，特地告假2天飛到馬來西亞參加文化部的海外交流展，她更是抓緊時間到馬來亞大學的文學院跟學生互動演講，還到電台做訪問，行程滿檔的她心中更是滿滿的感恩，因為她能夠為歌仔戲盡一份心力，做好文化傳承的角色。

唐美雲到馬來西亞巡演。（民視提供）「唐美雲歌仔戲團」今年是成立20周年，也得到今年第28屆傳藝金曲獎的最佳團體年度演出獎，團長唐美雲表示接下來每一年會持續創作，用做品來紀錄人生，為歌仔戲做傳承，也表示希望能夠積極籌備做海外巡演。

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