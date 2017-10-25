被扯未婚生子怒告記者 阿妹經紀人：誰再講就告誰

張惠妹日前向娛樂記者提告妨礙名譽。（翻攝自張惠妹臉書）〔記者翁子涵／台北報導〕天后張惠妹未婚生子的消息謠傳多年，記者鄭尹翔4月在綜藝節目《小明星大跟班》上影射「重量級天后出道時即有小孩」，讓張惠妹得知後震怒，委請律師提告，最終經多次協調後，雙方和解落幕。

該記者在節目上影射阿妹未婚生子。（翻攝自YouTube）張惠妹經紀人陳鎮川認為，「未婚生子」疑雲早已澄清多次，卻屢被提起，阿妹才會透過律師向該記者提出妨害名譽告訴，該記者事後也坦言消息並未求證，而是透過網路資料及媒體業人士口述過的內容，就在節目上影射爆料，但經多次溝通後，雙方決定和解收場，但和解內容不公開。

律師也表示，張惠妹希望該記者透過公益活動和公開道歉的方式，並且將整件事情來龍去脈解釋清楚，還給她一個清白，張惠妹的經紀人陳鎮川也再次聲明，若未來還有人繼續散布這不實謠言，還是會依循法律途徑捍衛清白。

張惠妹經紀人陳鎮川聲明：

針對旗下藝人張惠妹曾未婚生子的傳言,已多次澄清此為不實消息,但卻又再次被談論,甚至在節目上以真有其事的口吻,嚴重損害藝人張惠妹的名聲,對此已透過律師提出告訴,最後也證實該名記者在節目上談論此事,所言皆未經過求證,僅是看了網路傳言或聽旁人所言。往後若再有談論相關不實消息的報導或言論,也不惜透過法律還清白。

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