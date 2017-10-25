男記者瞎爆阿妹當媽 挨告GG道歉惹

〔記者陽昕翰／台北報導〕娛樂記者鄭尹翔日前在中天《小明星大跟班》影射爆料「重量級天后出道時即有小孩，並以一句歌詞暗示張惠妹是女主角，煞有其事描述整段故事，讓天后氣喊告，經過多次溝通，張惠妹透過律師與鄭尹翔決定和解，但和解內容不公開，不過律師表示，張惠妹希望鄭尹翔透過公益活動和公開道歉的方式，將整件事情來龍去脈解釋清楚，還給阿妹一個清白。 鄭尹翔影射張惠妹當媽挨告。（翻攝自YouTube）

經過律師提告後，張惠妹期望能透過法律，來還自己清白，娛樂記者鄭尹翔也坦承，這消息並未求證，而是透過網路資料，還有媒體業界人士曾口述過這內容，就將這故事在節目上講出。

對此，張惠妹的經紀人陳鎮川再次聲明，若未來還有人繼續散佈這不實的傳言，還是會透過法律的方式，來捍衛清白。 張惠妹被影射當媽，憤而提告。（資料照，記者趙世勳攝）

張惠妹經紀人陳鎮川聲明：

針對旗下藝人張惠妹曾未婚生子的傳言,已多次澄清此為不實消息,但卻又再次被談論,甚至在節目上以真有其事的口吻,嚴重損害藝人張惠妹的名聲,對此已透過律師提出告訴,最後也證實該名記者在節目上談論此事,所言皆未經過求證,僅是看了網路傳言或聽旁人所言。往後若再有談論相關不實消息的報導或言論,也不惜透過法律還清白。

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