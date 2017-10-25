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首頁 > 婉君推

萬聖節不用變裝 端出這一盤就贏了

2017/10/25 12:24

Mister Donut 推出精心搭配的萬聖甜蜜派對。（Mister Donut提供）〔記者林欣若／台北報導〕迎接萬聖節，Mister Donut 在10/21推出4款人氣波堤均一價29元的驚爆優惠，短短3天創下可堆疊出7棟台北101高度的驚人銷售量，Mister Donu再加碼，10/26至10/29推出均價第二波，除經典暢銷品項外，特別新增秋冬超人氣品塩焦糖波堤壓軸登場。

「萬聖派對指定品」由 Mister Donut 精選多款人氣波堤，包含蜜糖、草莓、抹茶、優格與塩焦糖5大口味，以最甜蜜的滋味陪伴民眾歡慶萬聖。其中殺手級的蜜糖波堤與女巫系草莓波堤，擁有QQ口感以及草莓酸甜的極致誘惑力，男女老幼通吃。搭配抹茶原味波堤，茶香的濃郁魅力，主攻抹茶控；人氣首選優格波堤，清新誘人的優格香氣，最適合於俏皮的萬聖派對時享用，最後由開「糖」手塩焦糖波堤壓軸登場，甜而不膩的秋冬口感，絕對是今年秋冬不可錯過的美味首選。眾多經典口味波堤，陪伴民眾甜蜜迎接萬聖節。（Mister Donut提供）

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