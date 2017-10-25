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（影音）麥特戴蒙亂入比中指 當場被保安帶走！

2017/10/25 12:12

〔記者許世穎／綜合報導〕喬治克隆尼為執導新片《完美社區謀殺案》上脫口秀《吉米基墨秀》宣傳，更破天荒說帶了出生未滿半年的龍鳳胎一同現身，沒想到卻是主持人吉米基墨的「世仇」麥特戴蒙推著嬰兒車出場，讓吉米當場超傻眼。麥特戴蒙（左）再度亂入《吉米基墨秀》，和好兄弟喬治克隆尼（中）一起惡搞。（翻攝YouTube）

當麥特戴蒙一現身，現場觀眾熱烈歡呼，吉米直說：「我要先聲明，觀眾是為寶寶歡呼，不是因為這個男人！」喬治則說麥特是他寶寶的「男姆」（Manny），吉米疑惑男姆是什麼東西？麥特搞笑回「就是男的保姆」（It’s a nanny who’s a man），吉米再酸「你又不是男人！」麥特則反將一軍說「你老婆可不是這樣說的！」吉米則回「看你的身型應該是負責餵奶的吧！」吉米基墨（右）訪問喬治克隆尼，質疑甚麼是「男姆」。（翻攝YouTube）

麥特當場轉移焦點，直說「大家一定很想看寶寶吧？」正當他準備將「寶寶」抱出來，吉米對喬治說「我不敢相信你把寶寶交給這個人」，結果麥特伸出手來高舉中指，再度成功亂入節目，吉米當場叫保安把他帶走，相當搞笑的結束這一回合。麥特戴蒙亂入《吉米基墨秀》，奉上中指兩隻。（翻攝YouTube）

《完美社區謀殺案》由喬治克隆尼執導、柯恩兄弟編劇，並由麥特戴蒙、茱莉安摩爾主演。劇情描述1950 年代，許多人懷抱著美國夢，紛紛搬進完美的「世外桃源」社區。直到某天某住戶被不明人士入侵，一連串詭異又令人毛骨悚然的事件接連發生，讓原本完美的社區變得很不平靜。電影12月1日在台上映。麥特戴蒙（中）被保安帶走。（翻攝YouTube）

喬治克隆尼的「龍鳳胎」登上《吉米基墨秀》：

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