夕陽湖邊「背靠背」 昆凌周董PO照放閃
2017/10/25 12:27
周董（左）和昆凌夫妻感情甜蜜。（翻攝自Instagram）〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫近日愛相隨，陪著老婆昆凌一起到加拿大拍電影。昆凌25日在IG上傳了一張小倆口背對背坐著的照片，閃瞎粉絲。
昆凌25日難得在IG上PO出與老公周董的合照，照片中以夕陽西下為背景，昆凌把背和頭輕靠在周董的身上，2人背對背坐著，一旁的夕陽倒映在湖面上，畫面相當唯美，小倆口恩愛放閃，讓看到照片的粉絲們心中也充滿愛的氛圍，紛紛留言回應：「真的好幸福～」、「好甜好暖好浪漫」。周董（左）與昆凌背貼背放閃。（翻攝自Instagram）
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