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白雲抓狂分手原因曝光 驚爆Nana被富商「欺負」

2017/10/25 11:44

〔記者曾德蓉／台北報導〕38歲日本女星「Nana」西田惠里奈因不滿被劈腿，曝光和白雲的露點床照，後來召開記者會暴哭道歉；白雲則堅稱已在9月疏遠Nana，是她一廂情願，至於疏遠的原因，他當時輕描淡寫帶過，不過現在終於曝光了。

西田惠里奈傳因出席飯局被吃豆腐惹毛白雲。（資料照，記者胡舜翔攝）白雲在事發後親上火線，以一段直播影片撇清兩人關係，他承認兩人8月在一起，但9月就開始疏遠Nana，至於原因，他僅說是Nana吃了經紀人朋友的悶虧，白雲對Nana提議把那個人找出來講，Nana反而擔心對朋友不好意思，白雲對此很生氣，認為2人在文化差異、認知觀念不同，成為分手導火線。

西田惠里奈（左）、白雲分手鬧翻。（翻攝自臉書）關於搞到兩人分手的「悶虧」，白雲與Nana都沒有說明，但據《壹週刊》報導，其實是Nana在工作之餘，還會出席一些「結交上流社會朋友」的飯局，難免有富商色心勃發，對她毛手毛腳，因此當她被「欺負」了，白雲想替她出頭，卻遭她婉拒，白雲在忍無可忍的狀況下，才決定與她分手。

對此，Nana經紀人Tina回應「她說的那個經紀人朋友不是我，所以她才會在記者會跟我道歉，她是在講之前的事情。」至於被大老闆「欺負」，她也澄清絕無此事。

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