繼婚禮歌手曝光後 「他」被爆主持雙宋婚禮

宋仲基（左）、宋慧喬（右）婚禮倒數6天，婚禮籌備備受關注。（翻攝自韓聯社）〔娛樂頻道／綜合報導〕因韓劇「太陽的後裔」結緣的宋仲基與宋慧喬，將於6天後攜手步入禮堂，除了先前曾曝光婚禮歌手為宋慧喬的好友玉珠鉉，現在也有消息傳出婚禮主持人可能由宋仲基的摯友李光洙擔任，為這場雙宋婚禮再添話題。 先前已證實2人的婚禮歌手，將由喬妹的好友玉珠鉉（中）擔任。（翻攝自玉珠鉉IG）

根據日前韓媒報導，2人的婚禮歌手為喬妹的閨密玉珠鉉，而現在也傳出主持人將由宋仲基的摯友李光洙擔任。宋仲基和李光洙是多年好友，甚至在曝光和宋慧喬的婚訊後，還有不少粉絲開玩笑說：「那光洙要怎麼辦？」可見兩人的友誼深厚。宋宋CP各自邀請自己的摯友擔當婚禮要角，看得出他們對朋友的重視。 現在傳出婚禮主持人，將由宋仲基的多年好友李光洙擔任。（翻攝自李光洙IG）

兩人對婚事親力親為，日前更被直擊小倆口現身商場採買婚禮用品的身影，雖有不少廠商希望提供贊助，但他們堅持自費舉辦而一一婉拒，讓這場世界婚禮自始至終都備受注目。

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