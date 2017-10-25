女星闖蕩日本遭嫌老模 男星護愛狂讚東方美

〔記者蕭方綺／東京報導〕「小樂」吳思賢和鍾瑶合作三立《姊的時代》，前晚在東京居酒屋大嗑燒烤、啤酒歡慶即將到來的開拍日，鍾瑶與日本頗有淵源，她21歲時向朋友借了20幾萬，也去申請工作簽證，獨自闖蕩日本模特兒圈，「去試鏡時，日本人都覺得我太老，因那時國外模特兒幾乎都13、14歲而已，他們還希望我能謊報年紀。」還好她後來工作算順利，4個月就能還完借款，還能打平所有支出。

鍾瑶（左）和吳思賢昨在居酒屋舉杯慶祝。（三立提供） ☆飲酒過量，有害健康☆聊到當時豔遇，她笑說搭訕她的幾乎都是歐美客，小樂在旁狂讚她「東方美」，讓她極為羞赧。她也提到印象最深的，是總在某地「巧遇」那個男生，見了幾次面後，他終於來找鍾瑶講話，至於後續發展，鍾瑶大笑：「就是一般搭訕，我只會停在聊天，不會有進一步發展啦。」

她表示日本開啟她的國際觀，也是她之後到法國、紐約工作的重要轉戾點，被問及之後還有沒有要去哪旅居？她說目前沒流浪計畫，小樂也跳出當場示範撩妹術：「我會把她的機票全部取消。」霸氣宣言逗得大夥哈哈大笑。

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