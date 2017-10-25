Tablo熱跳防彈夯曲《Fire》 肢體不協調逗笑粉絲

〔娛樂頻道／綜合報導〕Epik High推出正規九輯，隊長Tablo日前在推特上PO出一張與「防彈少年團」成員SUGA的對話截圖，內容是想向對方請教舞蹈，沒想到隔日就立馬上傳一段影片，影片中Tablo很賣命的跟著舞蹈老師跳著防彈少年團夯曲《Fire》，只是嘻哈歌手出身的他，跳起舞來似乎有些吃力，不協調的肢體動作逗笑粉絲。 Epik High隊長Tablo跳起舞來有些肢體不協調，逗笑粉絲。（翻攝自Tablo推特）

Tablo曾透露新輯中除了已公開的合作名單外，還會有3位隱藏版的featuring，讓歌迷十分好奇到底是誰。與SUGA對話的截圖一出後，也有歌迷猜想其中一個會不會就是SUGA，果不其然歌曲一上線，就有耳朵很靈的粉絲一聽就聽出SUGA獨特的菸酒嗓音，也讓歌迷又驚又喜。

兩年前，發行正規八輯時，Tablo曾與粉絲立下公約說：「如果Bron Hater的MV點擊率突破百萬，就會在演唱會上跳舞。」而Epik High將在下個月初在韓國舉行正規九輯回歸紀念演唱會，藉時粉絲可以再次見識嘻哈歌手的舞蹈實力。 Tablo日前向「防彈少年團」成員SUGA請教夯曲「Fire」的舞蹈。（翻攝自Tablo推特） 兩年前，Tablo曾在推特上立下公約，如果MV突破百萬，就會在演唱會上熱舞。（翻攝自Tablo推特）

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