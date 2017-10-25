周董寵粉絲超暖心 「包公車」送到家

周杰倫的暖舉被粉絲推爆。（資料照，杰威爾提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫近日到廈門展開「地表最強」演唱會巡演，演唱會結束後，他包下多部公車載歌迷回家，讓大家直呼：「超暖心。」

周董寵妻人人皆知，近日他不止寵妻，也寵粉絲，21日他在廈門舉辦演唱會，演出期間因現場某一側的音響失常，許多粉絲焦慮的大喊「聽不見」，而台上的周董聽到後，便直接走向音響壞掉的歌迷前方演唱，演唱會結束後，他還安排了多部公車送粉絲回家，貼心的舉動再次獲得眾人讚賞。

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