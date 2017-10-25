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首頁 > 婉君推

始源愛犬爆咬人致死 驗屍報告出爐竟逆轉

2017/10/25 08:51

Super Junior始源的愛犬bugsy咬傷鄰居一事越演越烈，使其工作連帶受影響。（翻攝自始源IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團Super Junior成員始源的愛犬bugsy咬傷鄰居，導致53歲金姓男子敗血症身亡一事，近日鬧得沸沸揚揚，不過，日前金男的血液報告出爐，結果顯示敗血症是由綠膿桿菌引起，而被狗口腔內綠膿桿菌感染的可能性極低，也讓整件事出現反轉。

死者血液檢查報告出爐，顯示敗血症是由綠膿桿菌引起，被狗口腔內綠膿桿菌感染的可能性極低，讓事件出現反轉。（翻攝自始源IG）根據《SBS》報導，金男在死亡4天後，血液檢查結果出爐，顯示敗血症是由綠膿桿菌引起，綠膿桿菌好於游泳池、浴室等高濕度環境生存，而被狗口腔內綠膿桿菌感染的案例，目前全世界只有6起，因此的確不排除是在醫院內或者尚未就醫前在自家受到感染。

金姓鄰居過世當天，崔家人正替愛犬慶生，引發網友一片撻伐。（翻攝自IG）bugsy咬傷鄰居事發後，始源的父親雖發文道歉，但強調不能排除是在醫院治療時造成二次感染所引發的敗血症，遭批卸責，韓媒更爆出金姓鄰居過世當天，崔家人還在幫愛犬慶生，引發網友一陣撻伐，要求始源退出新劇《卞赫的愛情》，雖然血液報告結果證實崔父所言，但仍有網友認為如果當初崔家人有將愛犬繫上狗鍊，就不會引起日後這些紛爭，風波延燒至今，始源確定不會參加Super Junior日本活動，暫避風頭。

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