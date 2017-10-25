六月李易蜜遊峇里島 食物中毒「播種」失敗

〔娛樂頻道／綜合報導〕「六月」蔡君茹和李易結婚6年，育有一子一女。7月出席公益活動，六月曾透露夢到第3胎的胎夢，笑說：「10月剛好要去峇里島參加婚禮，這時間超適合懷孕的啊。」沒想到近日剛結束峇里島「做人」之旅的六月表示，被生理期壞了好事，返台後還疑似食物中毒、上吐下瀉。



六月、李易婚後育有1子1女。（合成圖，翻攝自臉書）《蘋果日報》報導，六月19日和李易一起飛往峇里島，準備進行第3胎播種之旅，不料抵達峇里島後第2天，六月的「親戚」就來報到，破壞了「做人」計畫，除此之外，夫妻倆疑似因當天喝的西瓜汁冰塊不乾淨，而導致食物中毒，竟在23日返台時上吐下瀉，六月表示，她一上飛機就跑了4趟廁所，回家後更是癱軟無力直接睡在沙發上，而李易則抱病轉往馬祖出外景，靠吃胃腸藥紓緩不適，六月事後樂觀表示，這趟旅行吃好住好，加上和好友連喝4天，整個人圓潤了1圈，「我雖然很不舒服，但看到體重計掉到4字頭，真是說不出的開心」。 六月、李易赴峇里島播種第3胎失敗。（翻攝自臉書）



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