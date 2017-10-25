此萊恩非彼萊恩 花邊教主慶生惡整死侍尪

好萊塢高顏值夫妻檔布蕾克萊芙莉（Blake Lively）與萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）結婚五年依舊甜蜜放閃。（美聯社）〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢高顏值夫妻檔「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）與「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）結婚五年依舊甜蜜，時常在社群平台上曬恩愛。近日萊恩迎接41歲生日，愛妻布蕾克在自己的IG上PO出一張照片並寫下「生日快樂，寶貝」。但仔細一看，照片中的萊恩雷諾斯不僅被切了一大半，焦點更完全在另一位男神萊恩葛斯林身上，逗得網友開懷大笑。 布蕾克IG惡整老公，焦點全在男神萊恩葛斯林。（翻攝自Blake Lively IG）

原來，今年八月布蕾克生日時，萊恩也曾PO出一張與妻子的合照，照片中的布蕾克被裁切到只剩一點點，這回輪到萊恩生日，布蕾克以其人之道還治其人之身，不過這次不用夫妻合照，而是用了另一位「萊恩」的照片，也讓粉絲大讚果然還是老婆高招! 萊恩曾PO出一張與妻子的合照，照片中的布蕾克被裁切到只剩一點點。（翻攝自Ryan Reynolds IG）

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