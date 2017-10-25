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陳純甄女女戀屢失意 自嘆「笨得可以」

2017/10/25 07:10

陳純甄曾拿過3次撞球世界冠軍。（翻攝自陳純甄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「撞球界漂亮寶貝」之稱的陳純甄，拿過3次世界冠軍，愛情史尤其精采，她愛過男人，愛過T，近來歷經2段人財兩失的女女戀，今又爆出去年一只價值174萬的勞力士金錶遭竊，竊賊竟是前女友Raina。

今年5月，陳純甄爆出與Raina分手，2人熱戀時曾一起周遊列國慶生，情變後陳純甄不但支付分手費，連家裡值錢的東西也被拿走，讓她自嘆「笨得可以」；事後，她在臉書訴情傷：「2年內讓我賣了2套房，我自願的是我笨，還付了分手費了，就連請他把我2個包拿去賣的錢都私吞也不給我，沒辦法又被敲詐了一次，沒想到曾經愛的人，謊話連篇，連家裡所有值錢的東西都偷走，人實在太可怕了。」大嘆：「我實在笨得可以。」

陳純甄今年5月與女友分手，不但付了分手費，家裡值錢的東西也被偷走。（翻攝自陳純甄臉書）

面對情場屢爆金錢糾葛，陳純甄表示，「因為我都是全心全意的付出，經過這次事件，會感覺可能這方式是不對的」，同時也自問：「不懂每個分手都要從我這裡挖，我就這麼好欺負嗎？」一切的一切，似乎都和「情」字脫離不了關係。

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