林志穎擔起手足學費 帥弟擁雙碩士和千萬麥拉倫！

林志穎（右）與弟弟林志鑫（左）昨天一同現身為大哥林志杰打氣。（翻攝自超跑達人林志鑫臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕林志穎45歲的親哥哥林志杰，在台北市四平街擺攤賣腸粉消息曝光，才開張兩個月的店瞬間爆紅，昨天林志穎和三弟林志鑫一同到哥哥攤位捧場，引發話題。其中39歲的林志鑫，高顏值和傲人的學經歷都引起注意。

林志穎的手足曾為他在節目露面。（資料照，翻攝自微博）

《蘋果日報》報導，林志穎小二時父母離婚，爸爸林德雄再婚後生有1子林志龍、1女林志憶，五兄妹不同生母，但林志穎都跟父親一起分擔手足的學費，家人感情相當好。林德雄6年前過世，70歲的母親則另有家庭。

報導提到，林志鑫不僅有台大農業化學系學歷，也有倫敦大學企管碩士、倫敦政經學院資訊管理碩士傲人學歷，目前在璞園建築團隊擔任董事長特助，他受林志穎影響，一樣熱愛超跑，有個「超跑達人」的封號，擁有1輛千萬麥拉倫（McLaren），也是電視節目的名嘴。

林志鑫受訪提到，小時候多少有林志穎的光環，但他們都靠自己一點一滴打拚，並對大哥林志杰的廚藝充滿信心，透露爸爸以前有開餐廳租學校福利，也開過自助餐，哥哥大學畢業就去學日本料理，因在中國多年，希望2個小朋友回台灣受教育，大哥就把家人帶回來，創業後未來說不定能開放加盟創業。

林志穎另一個弟弟林志龍，曾當過林志穎特助，現在經營環保杯租賃系統「青瓢」。妹妹林志憶因外型亮眼，當年林志穎經紀人夏玉順曾想簽下她，但林志憶沒興趣，後付倫敦藝術大學攻讀服裝設計，也當過市議員厲耿桂芳特助，後來當起家庭主婦。

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