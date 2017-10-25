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首頁 > 婉君推

鐵漢男星出外景病倒 離家20天最想念家人

2017/10/25 07:34

廖科溢出外景錄影時不小心感冒。（亞洲旅遊台提供）〔記者吳志偉／台北報導〕廖科溢主持的亞洲旅遊台新節目《我的非洲很有事》，22日轉往馬達加斯加錄影，出發至今已經邁入第20天，整趟旅程不知不覺已經走了一半，團隊才開始適應日夜溫差約20度的非洲，前一個禮拜兩個攝影師相繼重感冒發燒，這禮拜輪到廖科溢也生病，整整失聲一周。廖科溢到肯亞出外景。（亞洲旅遊台提供）

廖科溢出外景錄影時不小心感冒。（亞洲旅遊台提供）廖科溢笑稱另一主持人書那娜是他的「口語翻譯」，錄影的時候看他用手和僅剩的氣音說話，轉身就能直接向鏡頭一邊幫忙主持一邊翻譯，他開玩笑說：「我可以放心的養病了。」不僅如此，身為混血兒的她，還是團隊的小幫手，連問路、買車票、訂房都仰賴書那娜的語文天分，意外讓團隊省心不少。

廖科溢與書那娜到肯亞出外景。（亞洲旅遊台提供）旅途中廖科溢與工作人員閒聊，話題除了回味這20天來發生的事，他還依然思思念念著家人，問起目前心情如何？他若有所思的摸了長長的鬍子說：「這點打拼算什麼，20天而已。」讓工作人員鬆了口氣，還以為廖科溢心情很低落。廖科溢到肯亞出外景。（亞洲旅遊台提供）廖科溢出外景第20天，鬍子也長了不少。（亞洲旅遊台提供）廖科溢與書那娜和當地小朋友合照。（亞洲旅遊台提供）

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