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首頁 > 婉君推

女主播走過產後憂鬱 感性：我重新「生」下來

2017/10/25 07:28

台視主播林益如產後重回主播台。（台視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕台視晚間新聞主播林益如睽違半年終於重回主播台，初為人母的她表示：「回到最喜歡的工作崗位，空閒時還是會忍不住拿出手機看阿娃（兒子小名）的照片！」只不過凡事自我要求高、求好心切的她，卻坦承為了「孕」事身心受了不少壓力與煎熬，因此一度有了「產後憂鬱症」，她笑著說：「如今看到寶寶頭好壯壯，所有壓力都煙消雲散了。」

39歲的林益如屬於「高齡產婦」，婚後為了懷孕試過各種調養身體的方式，甚至8個月內做了4次人工受孕，求子心切的她也曾意外流產過一次，她表示：「從確定懷孕開始，心情一直七上八下，滿心喜悅卻也伴隨著極度焦慮。」懷孕期間種種壓力讓林益如出現了「產前憂鬱」徵狀，他說：「醫生提醒過我，過度的緊張焦慮情緒容易有『產後憂鬱症』，懷孕前心理生理都受了很多挫折，確實有了『產後憂鬱症』，一開始嚴重到幾乎足不出戶。」回想起那段日子，她非常感謝父母與老公給予她無限的支持與關心，她以甜蜜的口吻說：「謝謝老公很man、一肩扛起照顧孩子的責任，現在餵奶換尿布都交由老公一手包辦，在家人的全力陪伴之下，我覺得現在有逐漸好轉了。」

林益如兒子阿娃看著媽媽播新聞。（台視提供）林益如不僅尋求醫生協助，也請教過不少媽媽們的意見，她特別強調：「其實不少人在生產後都有『產後憂鬱症』傾向，希望透過我的例子呼籲大家正視這個問題，因為有快樂的媽媽、才會有快樂的小孩。」也在臉書上寫下長文，透露自己這段時間的心路歷程，自信地說：「經過產後憂鬱症的風暴，也把我自己重新『生』了下來。」

談到寶貝兒子「阿娃」，林益如開心笑說：「兒子很乖平時不愛哭鬧，讓我可以放心去適應職業媽媽的作息，也謝謝兒子選擇我當他的母親。」在台視一待就是14年的她，從表現優異的記者、主播一路蛻變為人妻並升格為新手媽媽，她以感性的口吻說：「謝謝公司的長官與同仁在我懷孕期間的關懷與問候，有了大家的愛，相信一定會很快走出低潮的。」

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