限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

林志穎挺大哥腸粉 帥弟意外搶眼還是名嘴

2017/10/25 07:22

林志穎的弟弟林志鑫是電視節目的名嘴。（翻攝自超跑達人林志鑫臉書）〔記者吳志偉／台北報導〕林志穎的親哥哥林志杰因在台北市四平街擺攤賣腸粉，昨天經媒體曝光後，引來大批人潮，林志穎也與三弟林志鑫一同到哥哥攤販捧場支持，3兄弟難得合體拍照，也讓不少粉絲意外發現，原來三弟也是不折不扣的帥哥，有「超跑達人」外號的他，還是活躍在電視節目的名嘴。

林志穎的弟弟林志鑫（中）是電視節目的名嘴。（翻攝自超跑達人林志鑫臉書）今年39歲的林志鑫，在兄弟之中與林志穎長相最神似，據《蘋果日報》報導，林志鑫台大農業化學系畢業後，赴英取得倫敦大學企管碩士、倫敦政經學院資訊管理碩士，目前在璞園建築團隊擔任董事長特助。林志穎今年再購入1輛要價上億的F1法拉利賽車，同樣熱愛超跑的林志鑫，也擁有1輛要價千萬的麥拉倫（McLaren）。

林志穎的弟弟林志鑫是電視節目的名嘴。（翻攝自超跑達人林志鑫臉書）林志鑫昨天下午西裝筆挺現身「阿杰廣東腸粉」，受訪時表示：「雖然小時候多少都有哥哥（林志穎）的光環，但我們都是靠自己一點一滴打拚，也期待大家看到我們努力的一面；大哥在中國蠻多年的，有點想家，剛好也希望2個小朋友回台灣受教育，就決定把家人跟太太帶回來。」並透露大哥想先把腸粉做好，野心很大，未來有可能邀請想創作的一起加盟。

林志穎（右）與弟弟林志鑫（左）昨天一同現身，為大哥林志杰（中）打氣。（翻攝自超跑達人林志鑫臉書）昨晚林志鑫也在自己的粉絲團放上三兄弟合照，寫下：「兄弟各有一片天，彼此堅持在自己的道路上

我們是腸粉三兄弟，我們以大哥為榮，全力支持大哥做想做的事情。請各位朋友多多支持歐～」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
林志穎擔起手足學費 帥弟擁雙碩士和千萬麥拉倫！ 林志穎擔起手足學費 帥弟擁雙碩士和千萬麥拉倫！
2017/10/25 06:01
Nana控白雲劈腿 策劃爆料媒體的閨密是女藝人... Nana控白雲劈腿 策劃爆料媒體的閨密是女藝人...
2017/10/25 06:28
蕭亞軒拉嫩男過夜12小時 新歡被爆小鮮肉學生 蕭亞軒拉嫩男過夜12小時 新歡被爆小鮮肉學生
2017/10/25 06:39
林志穎挺大哥腸粉 帥弟意外搶眼還是名嘴 林志穎挺大哥腸粉 帥弟意外搶眼還是名嘴
2017/10/25 07:22
漂亮寶貝人財兩失 賊女友偷金錶下跪求饒 漂亮寶貝人財兩失 賊女友偷金錶下跪求饒
2017/10/25 06:23
始源愛犬爆咬人致死 驗屍報告出爐竟逆轉 始源愛犬爆咬人致死 驗屍報告出爐竟逆轉
2017/10/25 08:51
電眼女郎掀旋風 暴肥到75公斤淡出演藝圈 電眼女郎掀旋風 暴肥到75公斤淡出演藝圈
2017/10/25 07:47
前名模包翠英欠稅不繳 遭行政執行署敲門追討 前名模包翠英欠稅不繳 遭行政執行署敲門追討
2017/10/25 07:23
（影音）丁國琳被虧「不含睡不紅」 霸氣回擊潛規則 （影音）丁國琳被虧「不含睡不紅」 霸氣回擊潛規則
2017/10/25 07:21
水中炸開性感單乳 安心亞酥胸解放「一刻都不會讓自己停下來」 水中炸開性感單乳 安心亞酥胸解放「一刻都不會讓自己停下來」
2017/10/25 07:13
許維恩拍封面 遭吳亞馨攔胡閨蜜鬩牆 許維恩拍封面 遭吳亞馨攔胡閨蜜鬩牆
2017/10/25 06:54
柯叔元額頭遭劃傷 方馨一旁心疼渣男痛哭 柯叔元額頭遭劃傷 方馨一旁心疼渣男痛哭
2017/10/25 07:42
《食尚》10周年！ 莎莎臭臉不爽阿翔金蟒裝醜斃 《食尚》10周年！ 莎莎臭臉不爽阿翔金蟒裝醜斃
2017/10/25 07:39
此萊恩非彼萊恩 花邊教主慶生惡整死侍尪 此萊恩非彼萊恩 花邊教主慶生惡整死侍尪
2017/10/25 07:43
陳純甄女女戀屢失意 自嘆「笨得可以」 陳純甄女女戀屢失意 自嘆「笨得可以」
2017/10/25 07:10
金馬獎伴手禮有夠高級 Dyson神級吹風機讓影帝影后帶回家 金馬獎伴手禮有夠高級 Dyson神級吹風機讓影帝影后帶回家
2017/10/25 07:17
SUGAR C11玩美顏景深 雙前鏡頭手機免7千 SUGAR C11玩美顏景深 雙前鏡頭手機免7千
2017/10/25 06:22
電台DJ驚傳罹舌癌 預估切除逾3成舌頭 電台DJ驚傳罹舌癌 預估切除逾3成舌頭
2017/10/25 08:15
鐵漢男星出外景病倒 離家20天最想念家人 鐵漢男星出外景病倒 離家20天最想念家人
2017/10/25 07:34
女主播走過產後憂鬱 感性：我重新「生」下來 女主播走過產後憂鬱 感性：我重新「生」下來
2017/10/25 07:28
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.