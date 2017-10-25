林志穎挺大哥腸粉 帥弟意外搶眼還是名嘴

林志穎的弟弟林志鑫是電視節目的名嘴。（翻攝自超跑達人林志鑫臉書）〔記者吳志偉／台北報導〕林志穎的親哥哥林志杰因在台北市四平街擺攤賣腸粉，昨天經媒體曝光後，引來大批人潮，林志穎也與三弟林志鑫一同到哥哥攤販捧場支持，3兄弟難得合體拍照，也讓不少粉絲意外發現，原來三弟也是不折不扣的帥哥，有「超跑達人」外號的他，還是活躍在電視節目的名嘴。

林志穎的弟弟林志鑫（中）是電視節目的名嘴。（翻攝自超跑達人林志鑫臉書）今年39歲的林志鑫，在兄弟之中與林志穎長相最神似，據《蘋果日報》報導，林志鑫台大農業化學系畢業後，赴英取得倫敦大學企管碩士、倫敦政經學院資訊管理碩士，目前在璞園建築團隊擔任董事長特助。林志穎今年再購入1輛要價上億的F1法拉利賽車，同樣熱愛超跑的林志鑫，也擁有1輛要價千萬的麥拉倫（McLaren）。

林志穎的弟弟林志鑫是電視節目的名嘴。（翻攝自超跑達人林志鑫臉書）林志鑫昨天下午西裝筆挺現身「阿杰廣東腸粉」，受訪時表示：「雖然小時候多少都有哥哥（林志穎）的光環，但我們都是靠自己一點一滴打拚，也期待大家看到我們努力的一面；大哥在中國蠻多年的，有點想家，剛好也希望2個小朋友回台灣受教育，就決定把家人跟太太帶回來。」並透露大哥想先把腸粉做好，野心很大，未來有可能邀請想創作的一起加盟。

林志穎（右）與弟弟林志鑫（左）昨天一同現身，為大哥林志杰（中）打氣。（翻攝自超跑達人林志鑫臉書）昨晚林志鑫也在自己的粉絲團放上三兄弟合照，寫下：「兄弟各有一片天，彼此堅持在自己的道路上

我們是腸粉三兄弟，我們以大哥為榮，全力支持大哥做想做的事情。請各位朋友多多支持歐～」

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