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首頁 > 婉君推

82歲影后登基女皇 鮮肉男僕擦出曖昧情

2017/10/25 07:31

茱蒂丹契（左）在《女王與知己》中，與阿里扎勒（右）飾演的年輕侍從有曖昧情誼。（UIP提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕曾以《布朗夫人》裡「維多利亞女王」一角拿下金球影后的茱蒂丹契，在新片《女王與知己》再度飾演「維多利亞女王」，這次更將女王晚年和年輕印度侍從之間不為人知的故事搬上台面，揭開這段跨越年齡、性別、階級的微妙感情。

維多利亞女王是英國19世紀漢諾瓦王朝的最後一位君主，也是首位兼任印度皇帝的英國國王，外貌非常出眾，據史料記載，女王在高齡80幾歲時，與身旁小40幾歲的印度男僕發展出一段曖昧友誼。82 歲的茱蒂丹契說，晚年的女王充滿反叛個性，敢於抗拒傳統與文化束縛，跟她本人的「革命性格」頗有幾分相似，至於扮演印度侍從的年輕男星阿里扎勒，茱蒂丹契則稱讚他「帥又年輕，生性浪漫又愛笑，相處愉快」，自然地擦出互動火花。

茱蒂丹契（左）在《女王與知己》中，與阿里扎勒（右）飾演的年輕侍從有曖昧情誼。（UIP提供）為了忠實呈現這段友誼，男女主角必須思考兩個角色的心路歷程，一個年老色衰的君王如何在年輕的靈魂身上看到可能性。導演弗瑞爾斯說：「他們的組合充滿矛盾，所以這個故事才值得說出來，愛情的本質不也是如此嗎？不同背景的人相互結合，因為這段關係而改變彼此。」

《女王與知己》描述維多利亞女王（茱蒂丹契飾）和年輕侍從阿卜杜勒卡里米（阿里扎勒飾）非比尋常的友誼，女王把阿卜杜勒視為自己的老師、精神導師和知己。1887年，阿卜杜勒遠從印度前往英國獻禮，無意間跟年邁的女王成為朋友，這段非比尋常的關係，在王室內部掀起軒然大波，女王甚至因此跟宮廷和家人反目；該片於11月3日在台上映。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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