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首頁 > 婉君推

粉紅佳人不爽克莉絲汀 自爆「差點失控互毆」

2017/10/25 07:29

紅粉佳人新專輯《美麗傷痕》稱霸全球排行。（Sony提供）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕搖滾天后紅粉佳人（P!nk）推出第7張專輯《美麗傷痕》，發行後立刻寫下佳績，她也頻頻為專輯造勢宣傳，日前接受外媒訪問時，更大方談起與西洋天后克莉絲汀的恩怨情仇，證實兩人曾有心結，還自爆，某次在夜店，克莉絲汀還一度作勢要開扁，差點引發不可收拾的局面。

紅粉佳人與克莉絲汀因為合作電影《紅磨坊》主題曲《果醬女郎》（Lady Marmalade）及前後選用名製作人Linda Perry等產生天后心結，但紅粉佳人去年在《美國好聲音》擔任克莉絲汀陣營客座指導，兩人上演大和解，日前受訪時，紅粉佳人也笑看兩人過去年輕氣盛，「我們現在都當媽了，也都長大了，對於過往全部都釋懷。」更放話「我們也許已經合作了歌曲了」讓主持人聽到驚訝不已。

紅粉佳人的新專輯《美麗傷痕》稱霸全球排行，不僅在全球創下1億5000萬次串流，還在剛揭曉的最新全美告示牌專輯榜以實體數位總銷40萬8000張空降冠軍，風光寫下2017年女歌手最強實體銷售紀錄；在台灣也搶下包括iTunes、博客來、佳佳、五大、Kiss Radio等各大排行冠軍，成績不俗。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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