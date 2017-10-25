冬日煲湯秘密武器 瑞士鑽石鍋推限時優惠

買36cm中華炒鍋送 20cm圓形煎盤+百麗矽膠鍋鏟+康寧防水購物袋（市價660元），兩鍋總價值36,260元，特價14,900元

優惠近6折。（康寧餐具提供）〔記者凃盈如／台北報導〕「Swiss Diamond瑞士鑽石鍋」擁有全球唯一鑽石奈米專利技術，將鑽石粉末狀晶體和世界最小分子結構奈米材料混合澆鑄在鍋具表面，品牌全系列去年佔百貨通路年度總銷售額約15%，銷售成績年年攀升，其中28公分圓形帶蓋煎鍋是去年最暢銷的鍋款品項。

即日起至12月24日配合全台百貨通路檔期，康寧餐具長銷熱賣品牌「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」深湯鍋系列以近3.5折超殺優惠回饋推出；針對國人秋冬煲湯習慣，週年慶推出兩項超值優惠:「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋深湯鍋24公分」（原價18,800元、特價5,999元、「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋深湯鍋28公分」原價19,800元，特價6,999元 ，讓鑽石鍋熱愛者擁有掃貨機會！ Swiss Diamond 瑞仕鑽石鍋全系列，具有絕佳不沾特性、耐腐蝕及絕佳熱傳導特色， 料理過程中可用極少油甚至無油方式烹煮，且鑽石導熱快速的特性，熱鍋時效短，省時節能，鍋 具整體溫度均勻，相對大幅減少油煙產生量，保留食物最原始美味及營養價值。（康寧餐具提供）

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