（影音）丁國琳被虧「不含睡不紅」 霸氣回擊潛規則

〔記者許世穎／專訪〕有「美魔女」稱號的丁國琳5月剛過50歲生日，出道超過20年的她非一開始就走紅，受訪時笑說：「很多人都忘了我其實是歌手出身耶！」一直到演出《台灣霹靂火》中的邢速蘭一角才爆紅，她更自爆曾被先前的經紀人虧：「都嘛是妳不含睡，難怪妳不紅！」回憶起往事直說：「我還以為他在教我潛規則！」

丁國琳相信努力會有收穫。（記者陳逸寬攝）丁國琳提到起當年在《台灣霹靂火》演反派，是在「對的時間、對的地點碰到對的角色」，尤其在這之前沒人相信她能演壞女人，反而演完後，很多檔戲都要找她演壞女人，讓她自豪：「我是台灣最漂亮的壞女人！」但最讓她感到成就感的，還是許多人以為外省人第二代的她是「道地的台灣人」。

丁國琳回憶被前經紀人虧「不含睡」，以為是潛規則。（記者陳逸寬攝）她也透露曾被前經紀人虧「不含睡」，讓她當場認真回應：「我長得還不錯，身材也不賴，雖然台語不好，但我一直很努力在學習，我一集的薪水那麼少憑甚麼要含睡？」讓前經紀人當場說：「我只是開玩笑，妳幹嘛那麼認真！」但她堅持信念，認為未紅就是春天來臨前要先經過寒冬，「十分努力總會有一分收獲！」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。