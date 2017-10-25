療癒寢具當道 汪星人大白熊陪你睡過夜
2017/10/25 07:10
搗蛋狗床組（寶藍），1件被套與2件枕頭套，共6,280元。配合各大百貨週年慶期間9折。（以旺傢飾提供）〔記者凃盈如／台北報導〕國內知名家居品牌YVONNE COLLECTION，忠孝旗艦店於日前完成改裝，店內規劃出家居空間的不同區域，在台北東區的繁忙的商業氣息中，營造出悠然自在的居家氛圍。配合改裝開幕及週年慶，忠孝店即日起至11月20日，當季服飾及家飾8折，床組及延伸商品9折，且另外同時亦引進美國有機洗沐品牌Dr. Bronner's，提供消費者更完整的生活體驗。
大白熊造型靠枕，2,480元，週年慶期間1,984元。（以旺傢飾提供）YVONNE COLLECTION為國內最早的自創家居品牌，雖有34年歷史，但仍不斷創新，設計概念由世界旅遊出發，每季透過不同城市為靈感來源，帶給消費者生活的觸動與想像，瞄準18至35歲女性，主要銷售佔比以家飾、寢飾為主，雖然商品有著可愛的造型或圖騰，但不過於童趣，保有質感細膩的大人味，也帶有十足療癒感。服飾分為 Home、Casual、City 三大系列，讓消費者無論在家或是外出，都能享受高品質的舒適感與美感。大白熊彎型抱枕（棕），1,780元，週年慶期間1,424元。（以旺傢飾提供）
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