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首頁 > 婉君推

預發留住青春顏值 這樣保養更有效

2017/10/25 07:30

英國超模卡拉‧迪樂芬妮（Cara Delevingne）成為迪奧凍妍新肌系列代言人。（迪奧提供）〔記者邱巧貞／東京報導〕肌膚抗老保養向來講求是「預防勝於治療」的觀念，昨日在東京舉辦的迪奧全球肌膚保養高峰會，聚集各界肌膚保養專家，宣告未來保養品的研發重點將從「對症下藥」轉移到「預防醫學」。

現今各家化妝品牌皆鎖定新一代年輕消費者的特性研發產品。業者發現，新時代女性充滿行動力，不愛等待，崇尚現在就做，不留遺憾，她們對於保養有自己的觀點，不再是經由媽媽來認識保養這件事，取而代之的是，她們深信立即保養、即刻見效，而且愈早開始，就可以鎖住青春高顏值。

迪奧凍妍新肌系列同步推出5大明星精華，高達85%溫和天然成分，分別為：凍妍新肌潤澤精華、凍妍新肌煥采精華、凍妍新肌拉提精華、凍妍新肌控油精華、凍妍新肌舒緩精華，皆為30ml／3,400元。（迪奧提供）妝品業者希望透過「預防醫學」來預測未來肌膚老化的現象，雖然每個人出現的老化跡象都不一樣，例如有人是毛孔粗大、有人是缺乏彈力，有人是出現皺紋，不論如何，一旦當老化發生時，除了對症下藥的治療之外，若能在老化剛開始發生時就早點展開行動，便愈能有效地延緩老化。基於此，業者提出效果更精準的「混搭」式保養。

迪奧凍妍新肌抗氧霜以「香根鳶尾花」為主成分，具抗氧化效果，可任意混搭或疊擦五款精華使用，50ml／3,400元。（記者邱巧貞攝）迪奧2018年將推出「迪奧凍妍新肌系列」，以一款「凍妍新肌抗氧霜」為主要核心，搭配5款專精式的精華方式， 以精準保養概念，對焦解決肌膚老化前兆的乾燥、暗沉、鬆弛、出油、敏感等肌膚問題，迪奧美妍中心在珍稀的「香根鳶尾花」中，找到有效的抗氧化成分，成為此款乳霜的重要成分；此外，此系列精華產品標榜以高達85%的溫和天然成分，5大精華液可與乳霜自由疊擦或混搭，任意「混」出青春高顏值。

為了更貼近新世代女性族群，「迪奧凍妍新肌系列」也請到英國「搞怪超模」卡拉‧迪樂芬妮（Cara Delevingne ）擔任代言。以凍妍新肌抗氧霜為核心，依肌膚狀況搭配5款專精式精華液。（記者邱巧貞攝）迪奧昨在東京舉辦的全球肌膚保養高峰會。（記者邱巧貞攝）

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