水中炸開性感單乳 安心亞酥胸解放「一刻都不會讓自己停下來」

安心亞Paul & Shark「#我是鯊魚座」時尚攝影作品入鏡。（Paul & Shark提供）〔記者方惠宗／台北報導〕僅穿比基尼與襯衫、安心亞為義大利頂級休閒品牌Paul & Shark所策劃的「#我是鯊魚座」（#IAmASharkaholic）時尚攝影作品入鏡，以品牌最新服裝打造性感造型，展現自己「鯊魚精神」的一面。安心亞說：「我覺得我跟鯊魚都有著敏銳的第六感，時常蓄勢待發，一直盯住目標，逮準時機隨時游過去咬住獵物，達成目標；一刻都不會讓自己停下來。」

安心亞Paul & Shark「#我是鯊魚座」時尚攝影作品入鏡。（Paul & Shark提供）在「鯊魚座」這個創意主題之下，在攝影師陳漫所設置的波光粼粼的場景與快門中，安心亞在鏡頭前分享了她的「鯊魚精神」。

什麼是安心亞心中的「鯊魚精神」？她認為，鯊魚座的人都應該是成功人士，因為他們永不放棄，目標明確。安心亞說：「其實我蠻喜歡接受挑戰，嘗試新事物，很怕自己會一成不變，總是希望透過不一樣的作品，讓大家看到不同面貌的自己。」

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