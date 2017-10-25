到處存在的臉 到處不存在的我

韓麗珠新作《空臉》。（聯經出版）〔記者孫梓評／自由副刊〕韓麗珠（1978-）一直是敏於「身體」的香港小說家。前作《縫身》在配對者的胸腔鑽洞，將皮膚、肌肉、軟骨和組織縫合，從此，兩具身體繫牢一起；《離心帶》裡，莫名患了飄蕩症的人，身體會愈來愈輕，終於不受控制地飄起來。《空臉》城中，人們無端陷入漫長睡眠，換臉法案「合法」通過，居民全都得換上「一張符合標準的臉」。細讀便知道，韓麗珠小說中寫身體，並非探索感官情欲，而更關注於「關係」──人和自己的關係，人和他者的關係，人和家國的關係。

《空臉》以五年時間寫成。五年前，雨傘運動還未發生，雖已有香港反高鐵運動及清拆菜園村爭議。時間經過，今年8月17日，黃之鋒、周永康、羅冠聰等多位，因公民運動被判入監服刑。此際閱讀《空臉》格外感受與現實貼緊──若剝除小說人物「個人的敘述」，書中那座「嗜睡」之城，多年前即發生過「屠臉事件」，爆發流血衝突的「靜默晚會」後，保安局局長竟說出：「任何主張臉面獨立的言語、行為和念頭，都是意圖破壞社會團結，安定和繁榮，分裂城市。」凡此，都讓人感覺《空臉》是一本惡托邦小說。

這些年，韓麗珠亦親涉「現實」：參與遊行，去抵活動現場，用自己的方式守衛一個被國家機器吞噬的村落，然後，再回到「虛構」。往返之間，最困難的部分，會是什麼？「最困難的是讓自我變得完全透明。」她認為寫作的自我可分為兩部分，其一是，「在寫作時的立場，並不等同於現實中的立場，而且，要帶著在現實裡的所有經驗去寫，同時又要經過徹底的遺忘後，蒸餾出真正重要的東西。」其二是，「對他人或讀者的想像，以及在內心與這種想像的爭戰。即使，明明知道，對他人的想像，本來就是出自對自己的批判。」

如此縝密思索，或許便是何以其小說能對香港現況給出簡潔深刻的針砭。儘管，韓麗珠小說從來不明寫背景，但彼城氣味濃郁其中，「香港是一個不斷在消失的地方，從1997年之前就是了，一直至現在，它仍然在消失的過程裡。因為它在消失，所以它在強烈地存在，使人想要抓緊它。」

小說家韓麗珠。（韓麗珠提供）若降落回「個人的敘述」，《空臉》讀來也像一個名為「空」的女子，如何自難以忍受的現況脫逃，並試圖安放自己的曲折路途。書中，空一共經歷四段關係。除了照顧與陪伴（白日），控管與被控管（楊半），還包括跟醫生「互相治療」的關係。以及，與慢慢之間，意味深長的撲空。每到重要關頭，空便渴望接通慢慢。當兩人終於聯絡上，慢慢給她的說話是：「你是誰？你要找誰？」最後又說：「你找過我嗎？為什麼現在又不說話呢？」

韓麗珠說，「在小說裡，慢慢是換臉的先行者，她身上似乎有著空想要尋找的答案，不過，空最後發現，答案，並不在任何人的身上。」臉面的改變，意味著關係也不再一樣。「寫這個小說的時候，我一直在想，人是如何適應自己的臉、他人的目光、所有應該要出現的表情，靈魂如何適應身軀、法例，和每一段由自己選擇或不由選擇的關係。如果沒有能力正面應擊，或許就只能一再逃開。」

當換臉法案通過，「家國的敘述」看似將要凌駕「個人的敘述」，屬於空的那把私密聲音，還能存活下來嗎？小說末尾，給出了令人沉吟的答案。

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