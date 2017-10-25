限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

到處存在的臉 到處不存在的我

2017/10/25 08:00

韓麗珠新作《空臉》。（聯經出版）〔記者孫梓評／自由副刊〕韓麗珠（1978-）一直是敏於「身體」的香港小說家。前作《縫身》在配對者的胸腔鑽洞，將皮膚、肌肉、軟骨和組織縫合，從此，兩具身體繫牢一起；《離心帶》裡，莫名患了飄蕩症的人，身體會愈來愈輕，終於不受控制地飄起來。《空臉》城中，人們無端陷入漫長睡眠，換臉法案「合法」通過，居民全都得換上「一張符合標準的臉」。細讀便知道，韓麗珠小說中寫身體，並非探索感官情欲，而更關注於「關係」──人和自己的關係，人和他者的關係，人和家國的關係。

《空臉》以五年時間寫成。五年前，雨傘運動還未發生，雖已有香港反高鐵運動及清拆菜園村爭議。時間經過，今年8月17日，黃之鋒、周永康、羅冠聰等多位，因公民運動被判入監服刑。此際閱讀《空臉》格外感受與現實貼緊──若剝除小說人物「個人的敘述」，書中那座「嗜睡」之城，多年前即發生過「屠臉事件」，爆發流血衝突的「靜默晚會」後，保安局局長竟說出：「任何主張臉面獨立的言語、行為和念頭，都是意圖破壞社會團結，安定和繁榮，分裂城市。」凡此，都讓人感覺《空臉》是一本惡托邦小說。

這些年，韓麗珠亦親涉「現實」：參與遊行，去抵活動現場，用自己的方式守衛一個被國家機器吞噬的村落，然後，再回到「虛構」。往返之間，最困難的部分，會是什麼？「最困難的是讓自我變得完全透明。」她認為寫作的自我可分為兩部分，其一是，「在寫作時的立場，並不等同於現實中的立場，而且，要帶著在現實裡的所有經驗去寫，同時又要經過徹底的遺忘後，蒸餾出真正重要的東西。」其二是，「對他人或讀者的想像，以及在內心與這種想像的爭戰。即使，明明知道，對他人的想像，本來就是出自對自己的批判。」

如此縝密思索，或許便是何以其小說能對香港現況給出簡潔深刻的針砭。儘管，韓麗珠小說從來不明寫背景，但彼城氣味濃郁其中，「香港是一個不斷在消失的地方，從1997年之前就是了，一直至現在，它仍然在消失的過程裡。因為它在消失，所以它在強烈地存在，使人想要抓緊它。」

小說家韓麗珠。（韓麗珠提供）若降落回「個人的敘述」，《空臉》讀來也像一個名為「空」的女子，如何自難以忍受的現況脫逃，並試圖安放自己的曲折路途。書中，空一共經歷四段關係。除了照顧與陪伴（白日），控管與被控管（楊半），還包括跟醫生「互相治療」的關係。以及，與慢慢之間，意味深長的撲空。每到重要關頭，空便渴望接通慢慢。當兩人終於聯絡上，慢慢給她的說話是：「你是誰？你要找誰？」最後又說：「你找過我嗎？為什麼現在又不說話呢？」

韓麗珠說，「在小說裡，慢慢是換臉的先行者，她身上似乎有著空想要尋找的答案，不過，空最後發現，答案，並不在任何人的身上。」臉面的改變，意味著關係也不再一樣。「寫這個小說的時候，我一直在想，人是如何適應自己的臉、他人的目光、所有應該要出現的表情，靈魂如何適應身軀、法例，和每一段由自己選擇或不由選擇的關係。如果沒有能力正面應擊，或許就只能一再逃開。」

當換臉法案通過，「家國的敘述」看似將要凌駕「個人的敘述」，屬於空的那把私密聲音，還能存活下來嗎？小說末尾，給出了令人沉吟的答案。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
林志穎擔起手足學費 帥弟擁雙碩士和千萬麥拉倫！ 林志穎擔起手足學費 帥弟擁雙碩士和千萬麥拉倫！
2017/10/25 06:01
Nana控白雲劈腿 策劃爆料媒體的閨密是女藝人... Nana控白雲劈腿 策劃爆料媒體的閨密是女藝人...
2017/10/25 06:28
蕭亞軒拉嫩男過夜12小時 新歡被爆小鮮肉學生 蕭亞軒拉嫩男過夜12小時 新歡被爆小鮮肉學生
2017/10/25 06:39
林志穎挺大哥腸粉 帥弟意外搶眼還是名嘴 林志穎挺大哥腸粉 帥弟意外搶眼還是名嘴
2017/10/25 07:22
漂亮寶貝人財兩失 賊女友偷金錶下跪求饒 漂亮寶貝人財兩失 賊女友偷金錶下跪求饒
2017/10/25 06:23
始源愛犬爆咬人致死 驗屍報告出爐竟逆轉 始源愛犬爆咬人致死 驗屍報告出爐竟逆轉
2017/10/25 08:51
電眼女郎掀旋風 暴肥到75公斤淡出演藝圈 電眼女郎掀旋風 暴肥到75公斤淡出演藝圈
2017/10/25 07:47
前名模包翠英欠稅不繳 遭行政執行署敲門追討 前名模包翠英欠稅不繳 遭行政執行署敲門追討
2017/10/25 07:23
（影音）丁國琳被虧「不含睡不紅」 霸氣回擊潛規則 （影音）丁國琳被虧「不含睡不紅」 霸氣回擊潛規則
2017/10/25 07:21
水中炸開性感單乳 安心亞酥胸解放「一刻都不會讓自己停下來」 水中炸開性感單乳 安心亞酥胸解放「一刻都不會讓自己停下來」
2017/10/25 07:13
許維恩拍封面 遭吳亞馨攔胡閨蜜鬩牆 許維恩拍封面 遭吳亞馨攔胡閨蜜鬩牆
2017/10/25 06:54
柯叔元額頭遭劃傷 方馨一旁心疼渣男痛哭 柯叔元額頭遭劃傷 方馨一旁心疼渣男痛哭
2017/10/25 07:42
《食尚》10周年！ 莎莎臭臉不爽阿翔金蟒裝醜斃 《食尚》10周年！ 莎莎臭臉不爽阿翔金蟒裝醜斃
2017/10/25 07:39
此萊恩非彼萊恩 花邊教主慶生惡整死侍尪 此萊恩非彼萊恩 花邊教主慶生惡整死侍尪
2017/10/25 07:43
陳純甄女女戀屢失意 自嘆「笨得可以」 陳純甄女女戀屢失意 自嘆「笨得可以」
2017/10/25 07:10
金馬獎伴手禮有夠高級 Dyson神級吹風機讓影帝影后帶回家 金馬獎伴手禮有夠高級 Dyson神級吹風機讓影帝影后帶回家
2017/10/25 07:17
SUGAR C11玩美顏景深 雙前鏡頭手機免7千 SUGAR C11玩美顏景深 雙前鏡頭手機免7千
2017/10/25 06:22
電台DJ驚傳罹舌癌 預估切除逾3成舌頭 電台DJ驚傳罹舌癌 預估切除逾3成舌頭
2017/10/25 08:15
鐵漢男星出外景病倒 離家20天最想念家人 鐵漢男星出外景病倒 離家20天最想念家人
2017/10/25 07:34
女主播走過產後憂鬱 感性：我重新「生」下來 女主播走過產後憂鬱 感性：我重新「生」下來
2017/10/25 07:28
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.