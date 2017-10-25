SUGAR C11玩美顏景深 雙前鏡頭手機免7千

SUGAR C11和C11s均推出灰、紅和香檳金三色。（記者吳佩樺攝）〔記者吳佩樺／台北報導〕SUGAR手機搭上全螢幕熱潮，瞄準平價市場，宣布推出二款5.7吋18：9螢幕手機C11、C11s，其中C11更具備雙前鏡頭，單機售價分別6990、4990元，前者由中華電信獨賣，後者和台灣大哥大合作銷售，11月1日正式上市。 SUGAR C11機身側面設計快捷鍵，可快速開啟拍照、錄影等功能。（記者吳佩樺攝）

C11主打自拍，擁有2000萬和800萬畫素二顆前鏡頭，其中ㄧ顆可拍120度超廣角；主相機亦有1600萬畫素。以平價手機來說，自拍功能頗為全面，包括加入美肌、人像和美顏錄影，能拍有景深效果的唯美自拍照，實測效果自然。 SUGAR C11可拍120度大廣角自拍。左圖為一般；右圖為120度大廣角。（記者吳佩樺攝）

外型上，C11為窄邊框設計，螢幕占比83%。機身側邊設計快捷鍵，用來快速開啟拍照、錄影或錄音等功能。其他規格為高通MSM8937處理器、4GB記憶體、64GB儲存空間。另一相較低階的C11s，與C11的最大差別是相機以1300萬畫素主相機搭配1600萬畫素前鏡頭。 SUGAR C11自拍功能豐富，包括加入美肌、人像和美顏錄影。（記者吳佩樺攝） SUGAR C11（左）和C11s（右）均配備5.7吋18：9螢幕，電信11月1日上市。（記者吳佩樺攝） SUGAR C11主打自拍，配置雙前鏡頭，單機售價6990元。（記者吳佩樺攝）

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