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首頁 > 婉君推

女星直播私處除毛哇哇叫 挑樑演恐怖片嚇到嫑嫑

2017/10/24 22:59

貝拉索恩首演恐怖片直呼可怕。（華映提供）〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢新生代女星貝拉索恩首挑大樑演恐怖片，在《陰宅2》畫上超性格煙燻妝，更放送辣腿及小蠻腰好身材，不過整部片要不斷演出撞鬼橋段，讓首次演鬼片的她也嚇到嫑嫑。

貝拉索恩以迪士尼童星身分走紅，近年極力擺脫清純形象，不但穿著轉為性感辣妹，更不斷展現特立獨行的風格，去年還在個人twitter公開自己是雙性戀，不時和女友曬恩愛，氣死單身狗，而作風大膽的她還曾直播私密處除毛痛得哇哇叫的實況，在好萊塢話題不斷。

貝拉索恩在《陰宅2》大秀好身材。（華映提供）這次她在恐怖片《陰宅2》首挑大樑演出，直說整個人除了心情緊張之外，還常常自己嚇自己：「拍攝時常常要重複演出撞鬼的鏡頭，情緒實在好緊繃，甚至我連待在片場都會不自覺的覺得，是不是有鬼怪躲在角落，嚇壞我了！」。

《陰宅2》將於11月3日在台上映，電影公司將在10月31日西洋萬聖節當天舉辦「百鬼夜行入厝趴，萬聖節試膽特映」，邀請大膽且嗜看鬼片的影迷朋友們，萬聖節當天帶著各種護身小物，前來試膽搶先觀賞《陰宅2》，詳情請洽華映娛樂粉絲頁。

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