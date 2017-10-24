（影音）丁國琳自豪口交技佳 沒把對方弄破皮！

〔記者許世穎／專訪〕國片《大佛普拉斯》在金馬54入圍包括最佳劇情片、新導演、男配角等10項大獎，成為本屆入圍大贏家。在電影中「聲演」多過現身的丁國琳和戴立忍的車震戲讓人想入非非，全靠小黃瓜製造「口交」音效，她更自豪技術好，黃瓜都沒破皮，還自爆拍完小黃瓜竟不翼而飛。 丁國琳詳細解說拍攝《大佛普拉斯》的口交戲。（記者陳逸寬攝）

丁國琳笑說拍攝《大》片發掘了她「聲音演出」的才能，更透露拍攝「不見人影、只聞其聲」的口交戲不是只靠聲音，而是真的在車上實際拍攝。她說當時在高雄一家汽車旅館的停車格裡，在場的還有戴立忍、導演黃信堯、攝影鍾孟宏等人，「我們一群人就這樣擠在小小的車上，導演還要求寶哥（戴立忍）真的要解皮帶才有聲音」。 丁國琳在《大佛普拉斯》飾演的葉女士，是片中關鍵角色。（甲上提供）

不過一開始拍了一兩次，導演就是不滿意，於是便拿出秘密武器小黃瓜給丁國琳，她形容，當時真的就低頭下去「吃」，更說「我很溫柔的對待它，它連破皮都沒有，完好無缺的」，果然拍完效果極佳，除了導演大讚很有感覺，錄音師還對她說「每個男人都會覺得當那根小黃瓜很幸福！」讓她直呼「很有成就感」。至於要如何詮釋「口交戲」，她直言「我要先講，我已經成年，連小孩都生過了，我會沒有經驗嗎？」

雖然講話辛辣，行為大膽，但丁國琳也表示自己不會為了想得獎，而放膽露點演出，「就算說會得獎要我露三點絕對不可能！」但若是像《大》片的聲音演出則是「無極限」。《大佛普拉斯》已在台上映。

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