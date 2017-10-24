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首頁 > 婉君推

臉書藍勾勾求3年求嘸 男星崩潰喊話

2017/10/24 22:15

黃少谷上周和粉絲歡度36歲生日。（喜歡音樂提供）〔記者翁子涵／台北報導〕強辯樂團去年無預警宣告休團，主唱「黃牛」以本名黃少谷推出個人首張專輯《未來》，上週日也舉辦生日音樂會，邀請粉絲陪他一起歡度36歲的生日，黃少谷透露生日願望就是早日「脫單」，更希望可以在40歲前成家，單身很久的他，被問及距離成家的目標只剩4年會不會太趕？他脫口笑說：「所以我閃婚機率應該超大的！」

黃少谷許願能夠早日脫離單身。（喜歡音樂提供）黃少谷在生日會除了演唱新歌外，還唱了之前的創作《藍勾勾》，原來兩年多前黃少谷創立個人粉絲專頁後，不斷向臉書申請「藍勾勾」認證，甚至每年舉辦個唱都會唱這首歌許願臉書快給他藍勾勾，孰料今年邁入第三年還是沒如願得到，讓他忍不住向粉絲叫屈：「跪求臉書快給我藍勾勾啦！」

另外，在他生日的前一天，唱片公司也趁勢惡整他，請老闆陳子鴻找他進辦公室聊聊，並用預先藏好的監視器鏡頭拍攝，陳子鴻故意嚴肅問他：「你最近有發生什麼事情嗎？為什麼有記者打給我說有拍到你呢？」讓黃少谷嚇得腦筋空白、答不出話來，經紀人也趕緊拿著祝福「巡演成功」的大顆壽桃出現，讓他崩潰直喊：「老闆是演技派的啦！」

黃少谷《NOW！現在就是未來》北中南巡迴演唱將會於今中午正式開賣，詳細資訊可洽喜歡音樂官網查詢，售票請洽iNDIEVOX網站。

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