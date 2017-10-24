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首頁 > 婉君推

ITF旅展即將登場 邀您遊台灣、玩世界！

2017/10/24 22:26

每年ITF台北國際旅展聚集眾多國外觀光局、觀光推廣單位參展。（台灣觀光協會提供）〔記者莊士賢／台北報導〕2017 ITF台北國際旅展將於10月27日至30日在世貿一館、一館2樓H區及世貿三館展開，今年旅展以「來遊台灣，趣看世界」為主題並有多項創新，為期4天的展期，旅展現場有眾多優惠的旅遊行程與機票、精采的表演和活動、好康好禮贈送，逛一趟旅展蒐集國內外旅遊資訊、找尋優惠旅遊行程，遊台灣、玩世界！

國內眾多縣市政府、觀光推廣單位也共襄盛舉ITF台北國際旅展。（台灣觀光協會提供）ITF台北國際旅展今年有68個國家地區參展，展場攤位數達1,650再創佳績，明年ITF台北國際旅展將移至南港展覽館舉行，屆時可提供更多參展單位參展，打造更完善的旅遊展。

今年旅展以「來遊台灣，趣看世界」為主題，國內、國外旅遊並重。（台灣觀光協會提供）今年旅展主題是「來遊台灣，趣看世界」國、內外旅遊並重，國外參展單位今年益加多元，除了日本、韓國、美國、香港、澳門、泰國等眾多大家熟悉的國家之外，來自東歐的波士尼亞首次參展，暌違多年的中南美洲巴拉圭、大洋洲索羅門也再度來台參展，眾多國外參展單位共襄盛舉，便利民眾索取並詢問各國相關旅遊資訊。

2017 ITF台北國際旅展將於10月27日熱鬧登場。（台灣觀光協會提供）國內參展單位亦是不遑多讓，交通部觀光局、農委會、原民會以及台北、宜蘭、苗栗、台中、台南、屏東等眾多縣市政府參展，提供豐富的台灣旅遊資訊也讓民眾益加了解台灣旅遊的精緻與精采。

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