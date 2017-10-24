世代之聲 臺灣多元族群音樂本週起接力演出

杵音文化藝術團表演。（台灣音樂館提供）〔記者凌美雪／台北報導〕除了傳統戲曲團體之外，台灣戲曲中心還有一個駐館單位「臺灣音樂館」，並於2樓設置台灣音樂常設展，配合台灣戲曲中心正式營運，於10月下旬至12月推出「世代之聲－臺灣族群音樂紀實系列」展演，率先登場的有10月27與28日，將分別由台東阿美族馬蘭部落、屏東排灣族安坡部落的演出。

阿美族馬蘭部落將由杵音文化藝術團演出《趣•書中田》（Ata,Taila kita i O'mah）音樂劇，展示馬蘭阿美傳統歌謠的傳統與重構，將古謠及戲劇結合，透過不同世代的吟誦，看見祖先的智慧、文化的延續及生根。屏東排灣族「安坡碇樂班文化藝術團」則將帶來壯闊的《永恆之歌》史詩吟詠。

「世代之聲－臺灣族群音樂紀實系列」展演，搭配多媒體與舞台燈光設計，交叉呈現近百年來舊有錄音、影片與照片，回顧族群音樂文化的歷史樣貌，並邀請耆老、壯年、中年族人帶領青少年、兒童們5代同台，共同編製與演出具有歷史縱深與傳承意義的節目。

排灣族安坡碇樂班演出。（台灣音樂館提供）五場不同族群的音樂會還包括12月2日由「財團法人許常惠文化藝術基金會」策畫的《薪火奕耀》，將彰顯民歌採集運動50周年的貢獻與影響；12月8日則由「臺灣客家山歌團」演出《竹東山歌尞天穿》，由遠至近地敘說客家山歌比賽50多年來的歷史風華；12月9日壓軸節目將由屏東「恆春鎮思想起民謠促進會」與「滿洲鄉民謠協進會」製作演出《半島聲紋詩響起》，以說唱方式串起恆春半島的曲調、以歷史排序勾勒時間的聲紋。

靜態展示方面，則有「追尋歷史‧原音重現」特展在臺灣音樂館3樓展出，內容回顧1960年代「民歌採集運動」的歷史，重現當時田野採集的珍貴音樂史料，以及結合多媒體互動設計，述說民歌傳唱的時空背景與典儀。詳洽臺灣音樂館02-88669717王先生。 臺灣音樂館展區陳列各族群音樂文物與珍貴史料。（臺灣音樂館提供）

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