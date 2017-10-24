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中台灣湯饗 11/24溫暖登場

2017/10/24 21:55

交通部觀光局參山國家風景區管理處與台中市政府觀光旅遊局共同主辦的「中台灣湯饗」活動將於11月24日至26日在谷關溫泉區溫暖上場。（交通部觀光局參山國家風景區管理處提供）
〔記者莊士賢／台北報導〕秋意漸濃又是泡湯好時候，由交通部觀光局參山國家風景區管理處與台中市政府觀光旅遊局共同主辦的「2017-18台灣好湯-中台灣湯饗」活動，將於11月24日至26日在谷關溫泉區溫暖上場。此次活動首次結合中台灣6大溫泉區共同舉辦，並結合原鄉工藝、在地美食、人文、農特產等元素，讓大家暖暖泡湯「浴」見幸福！

「中台灣湯饗」活動結合「泰安」、「大坑」、「谷關」、「烏日」、「東埔」及「北港溪」等中部6大知名溫泉區進行宣傳推廣，並提供泡湯及住宿優惠，另外還邀請中部6大溫泉區業者於溫泉市集進行宣傳推廣，同時規劃「中台灣泉攻略集章」活動，民眾在7個指定地點領取集章卡，集滿3個章，即可至「谷關遊客中心」（兌換原來幸福壓縮毛巾）或「埔里遊客中心」（兌換日月潭明信片1套12張）兌換限量紀念品（各600份）。

活動將在11月25日掀起高潮，首先由「原風下午茶宴」搭配原住民族舞蹈表演拉開序曲，民眾於當日中午12時30分到谷關溫泉公園現場排隊，即可免費（限量）入場庭院傘座位區，享用在地特色茶點（五葉松汁、貓頭鷹餅乾）及泰雅傳統部落美食（搗麻糬）。此次活動還邀請百萬歌星郭婷筠獻唱「原來的幸福」，期待有緣人來原鄉部落來作客，並融入在地Daily Life生活底蘊，體驗淳樸又簡單的幸福。現場還有街頭藝人表演、獵人學校、原住民族工藝DIY及農特產品展售，民眾於活動期間泡湯及住宿也可獲得活動好禮及下午茶宴體驗券。

此次活動還與台灣觀巴業者結合以推動原民部落輕旅行，透過元帥旅行規劃「梨山幸福巴士二日遊」及「谷關放輕鬆-溫泉水療、客家大宅一日遊」套裝遊程，部落享樂價分別是3,990元／人及1,800元／人，11/25-26還規劃有「谷關至松鶴免費接駁專車」，由在地松鶴社區發展協會為遊客導覽解說，讓遊客們體驗原鄉之美。相關活動訊息，可上活動官網www.2017trimountain.com查詢。

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