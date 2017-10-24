作文題目「感恩的心」 小學生謝紙風車

南投均頭國小四年級學生除了認購2張藝術待用券，還分享了他的作文（一）。（紙風車劇團提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕小學四年級作文課「感恩的心」，你會謝謝誰？南投均頭國小四年級一位小朋友除了感謝爸媽給他「溫暖的家」和「好的學校」，媽媽「生一個姐姐陪伴我」，還特別謝謝紙風車劇團，因為他們推出的368藝術工程，「讓許多人可以看到表演」。

南投均頭國小四年級學生除了認購2張藝術待用券，還分享了他的作文（二）。（紙風車劇團提供）

繼「319鄉村兒童藝術工程」和「368鄉鎮市區兒童藝術工程」之後，紙風車劇團劇團17日推出「藝術待用券」計畫，號召所有有能力的人，多買一張票作為「藝術待用券」，一起照顧台灣的孩子，讓每個想看戲的小孩，都能走進劇場。計畫公布後，紙風車在一週內接到超過100筆表達支持的訂單，其中一筆，就來自這個四年級的孩子。 南投均頭國小四年級學生除了認購2張藝術待用券，還分享了他的作文（三）。（紙風車劇團提供）

劇團表示，小朋友除了認購2張票券，也分享了他的作文，寫出對「藝術待用券」的認識：紙風車待用券是一種古代奉茶的概念，有能力的人多買一張票，送給有需要的人去看表演，畢竟不是每一個人都有能力去劇場看表演。

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