最受台灣旅客青睞的海外旅遊目的地 原來是....

TripAdvisor公布的「台灣旅客出國旅遊逐年成長最快的前十大旅遊目的地，越南的胡志明市排名第一，圖為胡志明市。（記者莊士賢攝）

〔記者莊士賢／台北報導〕根據旅遊網站TripAdvisor今日公布的數據顯示，台灣旅客出國旅遊逐年成長最快的前十大旅遊目的地，越南的胡志明市和河內市分別位居第一、第二，排名第三的是印尼峇里島，顯示越南與印尼越來越受台灣旅客喜愛。

TripAdvisor公布的「台灣旅客出國旅遊逐年成長最快的前十大旅遊目的地，越南的胡志明市和河內市分別在網路旅遊搜尋榜上獲得50%和43%的年成長率，位居第一、第二，印尼的峇里島則以41%的成長率成為網路搜尋成長率第三名的海外旅遊目的地。其餘年成長最快的前十大旅遊目的地還包括：日本沖繩、荷蘭阿姆斯特丹、日本北海道、英國倫敦、中國杭州、馬來西亞吉隆坡、日本富士河口湖町。

TripAdvisor亞太地區商務發展經理詹惟婷表示，台灣民眾熱衷旅遊，由此次公布的前十大成長率最快的旅遊目的地可以看出，台灣旅客喜歡探索多元文化和歷史悠久的地方。她接著表示，TripAdvisor的APP和桌面版網站提供豐富旅遊資訊，旅客可搜尋最優惠的機票價格、發掘目的地的觀光景點、比較和預訂最優惠的飯店價格等，有助旅人規劃行程並讓旅程體驗更輕鬆自在。

近年來使用TripAdvisor平台搜尋旅遊資訊的台灣旅客日益增加，以網路搜尋統計最多人搜尋出境旅遊目的地，大阪是獲得台灣旅客搜尋次數最多的目的地，其次是香港和京都，而根據統計，台灣旅客平均在香港停留兩晚，大阪和京都則平均停留三晚。

另外，根據TripAdvisor調查統計國內旅遊的網路搜尋量，台北是國內旅遊最受歡迎的旅遊目的地，其次是台中和高雄。值得一提的是，根據TripAdvisor公布的「台灣用戶旅遊興趣年成長率最大的國內旅遊目的地前五名」，新竹縣搜尋興趣成長105%，是年成長率最大的國內旅遊目的地，其次依序是苗栗縣、雲林縣、基隆市及桃園市。

TripAdvisor公布的「台灣旅客出國旅遊逐年成長最快的前十大旅遊目的地：

1：越南—胡志明市 50%

2：越南—河內 43%

3：印尼—峇里島 41%

4：日本—沖繩 35%

5：荷蘭—阿姆斯特丹 34%

6：日本—北海道 30%

7：英國—倫敦 24%

8：中國—杭州 22%

9：馬來西亞—吉隆坡 21%

10：日本—富士河口湖町 15%

TripAdvisor公布的「台灣用戶旅遊興趣年成長率最大的國內旅遊目的地前五名」：

1：新竹縣 105%

2：苗栗縣 94%

3：雲林縣 92%

4：基隆市 76%

5：桃園市 69%

TripAdvisor公布的「台灣旅客最愛出境目的地網路搜尋排行榜前五名」：

1：日本大阪

2：香港

3：日本京都

4：泰國曼谷

5：澳門

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