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「旗袍一族」不只傅培梅 50年代女作家紙筆與鍋鏟共舞的優雅身影

2017/10/24 19:59

「旗袍一族」特展開幕，婦女寫作協會與女記者女作家協會成員穿旗袍共襄盛舉。（記者凌美雪攝）〔記者凌美雪／台北報導〕「旗袍一族，50年代女作家影像故事」，如標題所示，原來只是一個關於50年代女作家影像故事展，策畫此展的文訊雜誌社社長封德屏說，「有出乎意料的收穫」，就是發現在那個年代，她們多數穿旗袍！

「五○年代女作家影像故事特展」內容包含影像、服飾、手稿、出版品等。（記者凌美雪攝）於是，由照片逐步延伸，成為一個有老照片、真正當時女作家們穿的旗袍、手飾、手稿、出版品等，所形塑的一個穿越時空影像文物展，看著看著，也就回味起那時一邊顧家、一邊寫作的女性們，如何在現實生活中朝著自己的理想邁進。

「五○年代女作家影像故事特展」內容包含影像、服飾、手稿、出版品等。（記者凌美雪攝）封德屏表示，包括張秀亞、聶華苓等在美國的家屬都把她們穿過的旗袍寄回台灣，同時請她們說說「媽媽」的故事，以及她們對於衣著的審美觀，「每每接到她們寄來的文物，就覺得更熟悉那個年代，持家、賺錢、寫作，那個時代的女性真是了不起。」

作家相關文物。（記者凌美雪攝）精選包括林海音、羅蘭、張秀亞、鍾梅音、潘人木、艾雯、聶華苓、邱七七、小民等31位50年代女作家，「旗袍一族」特展今天下午開幕，除重現那個世代風姿綽約的女作家群像，也認識其文字美學背後的情誼與生活。

1950年代曾是女作家作品撐起台灣文學一片天的時代，她們多數在忙完家務的夜深時刻，才拿出紙筆將生活的酸甜苦辣凝鍊於文字當中。也總是穿著旗袍出席各種場合，纖細、豐滿、古典、新潮，各顯風情，「旗袍一族」映照的，正是一代文學儷人在子女與讀者們心中的印象。展覽自即日起至11月12日，11月4日下午將有一場「紙筆與鍋鏟的共舞時光」講座，配合特展，《文訊》10月號也製作「旗袍一族」特輯。

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