（影音）陰柔男星遭霸凌推懸崖 首摸女乳嚇喊可怕
2017/10/24 20:15
《阿莉芙》首映會，陳竹昇（左起）、吳朋奉、導演王育麟、舞炯恩、NCC主委詹婷怡、胡德夫、趙逸嵐、Matt Fleming、鄭人碩。 （記者陳逸寬攝）〔記者翁子涵／台北報導〕導演王育麟執導的新片《阿莉芙》，融入跨性別、變性、多元成家等題材，也一舉入圍金馬獎最佳原著劇本和最佳男配角，今首映會上飾演頭目胡德夫兒子的舞炯恩，特地穿上30幾萬、重達5公斤的排灣族傳統服飾，並頭戴「鷹毛」妖嬌現身，他在片中追求成為女生的夢想，但在現實生活仍未向媽媽出櫃，「我只有跟她說我不排斥同性戀」。
《阿莉芙》首映會，舞炯恩（左）、趙逸嵐。（記者陳逸寬攝）舞炯恩為戲瘦了17公斤，他自曝從小就走中性路線，沒有特別定義自己是男生或女生，也因此曾被男同學罵「噁心」，甚至直接把他推下一層樓高的懸崖，他雖滿身傷但強忍淚水，搞笑說：「男性的一面就展現出來了」。片中一幕他和趙逸嵐「翻雲覆雨」，手更被抓去揉趙逸嵐的胸部，舞炯恩笑曝拍攝當天除了緊張還很驚恐，「第一次正式摸女孩子的奶，很可怕！」
《阿莉芙》首映會，導演王育麟與胡德夫。 （記者陳逸寬攝）鄭人碩則在片中飾演有變裝癖的公務員，也有突破尺度的激烈床戲，他今在首映會上，更和變裝皇后Matt Fleming一同示範喬奶、豐臀方式，氣氛熱鬧。《阿莉芙》首映會 鄭人碩、Matt Fleming（右）。（記者陳逸寬攝）
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