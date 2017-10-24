台北W飯店開先鋒 將辦全球W首次同志婚禮

台北W飯店10F戶外空中花園婚禮儀式。（台北W飯店提供）〔記者凃盈如／台北報導〕全亞洲最大的同志遊行－「第十五屆台灣同志遊行」，即將於本月底10月28日登場，台北W飯店自今天（10月24日）起，推出「W驕傲週」系列活動－精彩內容包含：驕傲週QUEER ME OUT主題講座、LOVE IS LOVE愛婚同婚展，邀請到各領域的專業人士暢談時尚、電影、生活和音樂，並跳脫框架，打造性別平等特色婚展，邀請大家一起支持同志平權！更多資訊及報名請上網： https://goo.gl/aK2d2s

W驕傲週由堅強講師陣容，於10月24日至10月27日在台北W飯店10樓 池畔酒吧舉辦講座。上排左至右Daniel丹楓老師、陳俊志導演、周美玲導演，下排左至右林志杰、DJ 小樹.DJ Victor Cheng。（台北W飯店提供）台北 W 飯店總經理唐皓維（Harvey Thompson）表示：「 W 酒店品牌在全球支持同志運動不遺餘力，今年更以QUEER ME OUT為核心理念，在全世界推廣同志平權。這次台北W飯店舉辦的驕傲週講座及同志婚展，將是W品牌繼紐約總部與阿姆斯特丹W酒店之後，第一道在亞太區敲響的同志議題鐘聲，愛婚同婚展更是全球W首次舉辦的同志婚禮活動。邀請海內外的朋友，不分性別年齡，一同參與台灣同志遊行及W驕傲週系列活動，讓這塊土地上的愛，不分性別、都能享有相同的公民權益。」

台北W舉辦「驕傲週QUEER ME OUT」，

講座每場限額40人，現場同步場販售WOOBAR調酒師設計的二款彩虹調飲：情繫愛戀（左）、花草輕撫 （右）。（台北W飯店提供）「LOVE IS LOVE愛婚同」婚展是對新世代男男、女女、男女婚姻平等的重新詮釋，將於10月29日在鮮少對外開放、挑高2層樓的頂級驚喜套房呈現溫馨感人證婚儀式；同時也在10樓WET Bar池畔酒吧舉辦輕鬆活潑婚禮派對，由多才多藝的高人氣小清新─嚴正嵐為新人帶來最浪漫的歌唱表演，見證新人共同切下W彩虹蛋糕，體驗驚喜拍照服務，感受與親朋好友一同慶祝新婚的喜悅。更多資訊及報名請上網： https://goo.gl/YikrNU

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