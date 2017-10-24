韓國觀光公社首創Line貼圖 通訊聊天也有「歐巴」！

韓國觀光公社首創Line免費貼圖，免費下載「帥歐巴＆俏歐妮」韓風貼圖，使用Line與別人聯絡、聊天時也有韓風Fu！（韓國觀光公社提供）



〔記者莊士賢／台北報導〕韓流風吹進Line貼圖！韓國觀光公社首創Line免費貼圖，大家利用手機版Line（https://line.me/S/sticker/9654）觀賞完2017年韓國觀光榮譽宣傳大使李鍾碩的宣傳影片後，即可免費下載「帥歐巴＆俏歐妮」韓風貼圖，使用Line與別人聯絡、聊天時也有韓風Fu！

為了向台灣民眾介紹多元化的韓國旅程，韓國觀光公社台北支社首次運用大家常使用的通訊軟體Line推出台灣限定活動，即日起至11/22為止，民眾用手機在Line貼圖小舖點選韓國觀光公社的「帥歐巴＆俏歐妮」貼圖，依步驟觀賞完李鍾碩的韓國觀光宣傳影片後，毋須加入任何官方帳號，即可下載免費的16張動態貼圖，之後用Line和親朋好友等互通訊息、聊天，即可來個韓風Talk！

另外，為迎接2018年平昌冬季奧運，韓國觀光公社台北支社將於10/30起舉辦「平昌冬奧百日倒數，Free@KOREA粉絲頁14.5萬集氣活動」，成為「Free@KOREA韓國自由行」的臉書粉絲頁紛絲，並在指定頁面留言，只要在12/15中午12點時，紛絲頁超過145,000粉絲即視為集氣完成，將從參加者中抽出幸運兒並獲獎品，最高獎項為雙人韓國機加酒行程。

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