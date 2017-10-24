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開幕以來最優惠 大倉久和將於旅展推58折餐券

2017/10/24 19:06

今年因應飯店開業5週年，大倉久和大飯店的歐風館自助餐廳，推出超值優惠的平日午、晚餐通用券與下午茶券，最低可達58折優惠。（大倉久和提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕每年吸引近百萬廠商與消費者朝聖的台北國際旅展，將於10月27日至30日於世貿三館熱鬧展開，以頂級日系服務聞名的大倉久和大飯店，今年除了推出39折優惠的客房住宿券外，還有包含歐風館自助餐廳、桃花林中華料理以及山里日本料理在內的各式餐券，折扣最低可達58折，給予消費者多重的優惠選擇。

大倉久和歐風館自助餐廳精緻料理現切牛排。（大倉久和提供）

身為全台唯一由日籍料理長坐鎮的自助餐廳，大倉久和大飯店的歐風館自助餐廳的餐券年年熱銷，今年因應飯店開業5週年，推出超值優惠的平日午、晚餐通用券與下午茶券，最低可達58折優惠，平日午、晚餐

通用券部分，可任選平日午餐或晚餐，單人券售價950元，4人套券每套售價3,600（平均每人900元），可以依照自己的用餐喜好，選擇提供包含阿根廷天使紅蝦、愛爾蘭麵包蟹、加拿大嫩煎干貝、美國Choice等級肋眼牛排在內的午晚餐。大倉久和大飯店首次推出山里日本料理與桃花林中華料理的兩廳通用券，一張餐券不僅可以自由選擇山里日本料理的和食、天婦羅、壽司與鐵板燒四區料理，也可以選擇由桃花林新任行政主廚何華主廚掌杓的精緻套餐，圖為大倉久和山里日本料理和食區午晚間套餐。（大倉久和提供）

喜愛甜食的消費者，平日下午茶也是可下手的商品，單人券每張550元，四人套券每套2,000元（平均每人500元），比起現場原價780+10%的收費，即可以58折的優惠，輕鬆享受到超過60道冷菜、熱食、甜點及現切生魚片為主的下午茶料理，非常划算。

大倉久和大飯店除了參加台北國際旅展優惠，於10月27日至30日在世貿三館G729展位現場購買外，想要購買大倉久和大飯店餐券與住宿券的消費者，即日起至11月15日下午5點，飯店也將於官網推出線上旅展活動，線上旅展網址為：https://goo.gl/frskZA

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